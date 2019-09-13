Город, в котором не любят пешеходов (ФОТО)

Челябинску исполняется 283 года.

2 сентября (13 сентября по новому стилю) 1736 года полковник Алексей Тевкелев во время работы Оренбургской экспедиции заложил на берегах реки Миасс крепость. К концу 1736 года в крепости поселились 177 семей. Крепость была заложена у переправы, на перекрестке дорог. Ее главной целью было защищать обозы, путешествующие между строящимся на башкирских землях Оренбургом и русским Поволжьем. Тогда главным средством передвижения были кони да повозки. Почти через 300 лет с момента возникновения Челябинска его население увеличилось в 1200 раз, а повозки стали железными и потеряли нужду в конях, но по-прежнему являются главным приоритетом в разросшейся на полтысячи квадратных километров «крепости». Людям пешим здесь не рады. С каждым годом у них всю больше «отжимают» территорию, сужая тротуары в пользу дорог и автостоянок, и ограничивают пути для облегчения движения автомобилям.

В градостроительстве есть правило: люди всегда будут ходить, где им удобнее, и задача проектировщиков (дорожников, чиновников) сделать «народные тропы» максимально комфортными и безопаснымы. В Челябинске все делают наоборот.

Перекресток Кирова и Труда: когда-то здесь был переход, теперь, чтобы попасть от филармонии к реке (или обратно), нужно дважды пересечь улицу Труда и увернуться от трамваев

Еще одно известное место: перекресток Энгельса и Ленина. Чтобы продолжить путь по бульвару (а здесь всегда много людей), нужно спуститься к «Уральским пельменям», потусоваться в вечной толпе на узеньком пятачке у светофора, перейти Энгельса и снова подняться на бульвар.

Почему нельзя прямо? Потому что ниже, напротив «Пельмений», в бытность мэром Михаила Юревича открыли магазин «Проспект». И градоначальник поставил там светофор, чтобы люди, перейдя дорогу, сразу заходили в магазин. Водители возмутились: два пешеходных перехода на 30 метрах – это перебор. Тогда пешеходник на Ленина просто закрыли, заставив всех проходить мимо «Проспекта». Нет уже в Челябинске ни Юревича, ни его магазина, а люди мучаются. Что характерно: автомобилистам легче не стало – на 30 метрах по-прежнему два светофора.

Аналогичная история на перекрестке Ленина и Красной: когда-то был переход сразу на Алое поле, потом решили, что он мешает движению автомобилей,

А пешеходы вместо одной дороги могут перейти три – ну, а что такого?

С пешеходными переходами в городе вообще беда: идешь такой по тротуару, идешь... И вдруг – перекресток есть, а перехода нет:

Пешеходу остается одно: бежать

Любимый челябинский аттракцион «Перейди дорогу»

Иногда, чтобы оказаться на другой стороне дороги, проще вызвать такси

Чтобы преодолеть эту пару десятков метров, нужно спуститься вниз на 150 метров, перейти дорогу и подняться еще на 150 метров – непростой путь для маломобильных граждан ( а это не только инвалиды, но и пожилые люди, люди с колясками, маленькими детьми, с тяжелыми авоськами, дамы на каблуках, в конце концов). Рядом выход из парка, и всем приходится брести в обход

А вот тот спамый переход – нужно успеть за 17 секунд. Успевают единицы, остальным едут буквально по пяткам.

Переход через улицу Труда еще хуже:

За 30 секунд нужно преодолеть 10 полос, приходится бежать

Зачастую переходы вообще ведут в стену или забор:

А тротуар может упереться в парковку:

В центре есть места, где вообще нет тротуаров – ходить можно только по проезжей части

Между прочим, это вход в детский парк

Либо по дороге, либо никак

А вот выход из парка на северо-западе – тротуара нет совсем

Мимо ТЦ «Европа – Азия» челябинцы вынуждены ходить по парковке – для пешеходов места не нашлось, а вот на перекрестке улицы Воровского и Свердловского проспекта тротуар есть:

но настолько узкий и разбитый, что горожане предпочитают ходить через парковку

Там, где можно ходить, не боясь угодить под машину, пешеходов подстерегают другие опасности:

сломать ногу, например,

или разбить лоб

или просто застрять

Это все, что нужно знать о заботе властей о челябинцах:

Впрочем, даже по пешеходной Кировке пройти невозможно все время приходится лавировать между киосками и верандами (летом) либо киосками и сугробами (зимой), что уж требовать от «напряженных магистрадей»

Отдельная боль города – подземные переходы. В цивилизованных странах от них давно отказываются, а в Челябинске, наоборот, собираются вырыть новые – на Кирова – Труда и Кирова – Братьев Кашириных. Объясняют заботой о безопасности горожан (разумеется, дело именно в этом, а не 750 млн рублей, которые можно на этом «освоить») И ерунда, что там всегда сыро, грязно и темно или полно наркоманов и прочих криминальных элементов (как у Теплотеха). Необходимость лезть под землю всегда является проблемой для маломобильных групп населения (вспоминаем, что к ним относятся не только инвалиды). Да и для остальных – это объект повышенной опасности.

У челябинских переходов очень крутые пандусы и опасные ступени, скользские и скошенные вниз

Давно хочется посмотреть в глаза человеку, придумавшему обить выход к трамваям на площади Революции железом. И заставить его спускаться по этим ступенькам в гололед или снегопад – на них и в обычный дождь рискуешь разбиться

ВРИО главы города Наталья Котова рассказала, что любит гулять по городу. Интересно, где она ходит, что не видит ни преграждающих путь заборов и столбов, ни разбитых или вовсе отсутствующих тротуаров, ни того, что в Челябинске остается все меньше места для пешеходов и велосипедистов...

Впрочем, велосипедисты – это другая, совсем печальная история...

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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