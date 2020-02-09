Вице-мэр Егоров: Горожане хотят гулять по городу, а не смотреть на болиды Формулы-1 у себя под окном

Жители Челябинска завалили вице-мэра по городской среде Александра Егорова просьбами вернуть им тротуары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Егорова официально представили в понедельник, 3 февраля. Он сразу же объявил о сборе предложений от горожан: чем, по их мнению, необходимо заняться в первую очередь. И за неделю получил несколько сотен обращений:

«Верните, пожалуйста, тротуары! После проведения так называемой «дорожной революции» в городе стало очень неуютно жить, ходить, передвигаться. Просто страшно находиться на улицах города, особенно с детьми. Городская среда очень агрессивная.

Тротуары иногда сужены настолько, что невозможно пройти с детской коляской. Иногда они просто вдруг, внезапно заканчиваются! И приходиться идти по проезжей части! А машины разгоняются, как на трассе Формулы-1.

Раньше очень любила гулять по городу и ходить пешком, а сейчас кругом заборы и проблема с тротуарами. Также вырублены практически все деревья. Из-за этого летом приходится идти по пеклу, а зимой тротуары почему-то совсем перестали чистить!

Город для машин! А людям как жить?» – цитирует челябинцев вице-мэр. И добавляет: «Очень много писем получаю с этим посылом. Горожане хотят гулять по городу, а не смотреть на болиды Формулы-1 у себя под окном».

Еще одна проблема – освещение: горожане жалуются, что на улицах очень темно.

«Большинство фонарей светят тускло-желтым. Это бесполезное расходование электричества! Если вдоль пешеходных маршрутов, то это Алое поле, сквер перед оперным, мост по Кирова через Миасс и много-много где еще, – пишут Егорову горожане. – По большому счету, белый свет я видела на небольшом участке у ЮУрГУ. Над дорогами все уличные фонари желтые, кроме пары-тройки гостевых улиц. Есть много мест, где дорога освещена, а тротуар вообще никак, и тогда пешеход на дорогу выскакивает, как черт из табакерки! Очень опасно!»

Напомним, проблему некомфортной городской среды «Новый День» поднимал еще в сентябре в фоторепортаже «Город, в котором не любят пешеходов».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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