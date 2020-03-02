Венские остановки и грезы велосипедиста: что челябинцы предлагают новому вице-мэру по городской среде (КАРТЫ, СХЕМЫ)

Более 360 писем с предложениями, как улучшить городскую среду, пришло новому вице-мэру Челябинска Александру Егорову от горожан.

Как уже сообщал «Новый День», Егоров сменил кресло заместителя начальника отдела Мосгортранса на пост заместителя главы Челябинска по городской среде месяц назад. До него подобной должности в областном центре не существовало. Сам чиновник на прежнем месте работы занимался организацией выделенных линий для общественного транспорта.

Поэтому первым делом он попросил, чтобы горожане сами определили первоочередные проблемы и предложили варианты их решения.

«Всего пришло 360 писем, не считая мелкого спама. Каждое письмо читаю сам, дабы глубоко погрузиться в проблематику, – сообщил сегодня Егоров. – Многие горожане присылают фото проблем и подробнейшие схемы предложений, за такую наглядность отдельное спасибо! Изучил почти половину. За неделю закончу с остальными и расскажу детали».

Несколько подробных предложений авторы предоставили и редакции РИА «Новый День».

Этот только фрагмент карты, полный интерактивный вариант с комментариями автора можно посмотреть здесь.

Темно-зеленым цветом отмечены существующие пешеходные переходы, которые хотелось бы сделать по-европейски приподнятыми над дорогой, то есть, чтобы не тротуар в этом месте опускался до дороги, а наоборот.

Светло-зеленым цветом отмечены места, где пешеходных переходов нет, но, по мнению автора, они необходимы.

Темно-синим цветом отмечены места, где тротуары либо почему-то отсутствуют (местами просто внезапно кончаются), либо в очень плохом состоянии.

Красным цветом отмечены трамвайные остановки, не имеющие посадочной платформы (высадка и посадка осуществляются прямо на дороге). Автор плана в этом случае предлагает либо использовать европейский опыт приподнятых остановок, когда в месте остановки дорога поднимается до уровня нижней ступеньки трамвая (такой вариант используют, например, в Вене), либо построить отдельную посадочную платформу (если есть место) плюс приподнятые переходы к ней.

Красными квадратами отмечены несколько проблемных мест с нелогичными остановками и подземные пешеходными переходами. По ним можно щелкнуть, и на карте появится комментарий по конкретному месту.

В числе прочего предлагается подземные пешеходные переходы на площади Революции, Детском мире, Центральном рынке и Теплотехе (для начала хотя бы в качестве эксперимента) продублировать наземными пешеходными переходами. В случае с площадью Революции (как минимум, у Кировки) можно попытаться воспользоваться диагональными переходами, когда за одну фазу зелёного можно перейти улицу в любом направлении.

«На Теплотехническом институте пешеходные переходы должны связывать не только противоположные стороны дороги, но и все шесть остановок общественно транспорта. Возможно, в идеале стоит сделать приподнятыми над дорожным полотном.

В районе железнодорожного вокзала и ТК «Экспресс» неудобно организовано движение пешеходов при пересечении улицы Свободы. Хотелось бы, чтобы этим разобрались специалисты.

У ДС «Юность» вдоль автовокзала по улице Красной совершенно неудобный тротуар, переходящий в неудобный островок безопасности со столбом посередине. Это мешает комфортному сквозному проходу по улице Красной при пересечении улицы Труда», – пишет автор.

Островок там, действительно, удивительный.

Отдельно автор остановился на трамвайной остановке «Оперный театр»: там люди выходят прямо на дорогу. Обеспечить безопасность в этом месте предлагается одним из трех способов:

Сделать остановку Венского типа и добавить широкий пешеходный переход в месте «встречи» остановок в противополжных. Перенести остановку на Площадь Ярославского (так раньше хотели, но придется реконструировать часть сквера и уменьшить его, потому что с той стороны «забыли» оставить место под остановку) Реконструировать площадь перед сквером без самой реконструкции сквера. Третий пункт подразумевает ликвидацию парковки вдоль улицы Труда на площади Ярославского, сдвиг трамвайных путей в сторону дороги (для организации полноценной посадочной платформы в сторону вокзала) плюс возврат трамвайной стрелки для выезда на улицу Труда (и возврат трамвая №6 на старый маршрут), расширение тротуара вдоль филармонии + пешеходный переход через улицу Кирова с той стороны, озеленение вдоль улицы Труда, перенос остановки всех видов транспорта на реконструированную площадь.

Еще одно комплексное предложение, поступившее вице-мэру Егорову, называется «Грезы велосипедиста».

«Это своеобразные мечты на тему развития велодорожек в Челябинске от велолюбителя, – охарактеризовал схему автор. – Мне кажется, что в наше городе есть очень много места для развития велодорожек, главное захотеть – и тогда можно стать велостолицей. Но при разработке пытался быть более или менее реалистом.

Сейчас официально в городе есть два небольших участка велодорожек: они отмечены на карте темно-зеленым цветом.

Светло-зеленым цветом обозначены асфальтированные дороги в лесу, по которым гуляют пешеходы и катаются на велосипедах.

Фиолетовым цветом отметил места, где, как мне кажется, можно вполне устроить совмещенные велопешеходные дорожки.

Красным цветом указаны отрезки, где я бы сделал выделенные велополосы. Причем в реалиях нашего города нужно отделить их физически от автополос.

Выделенная линия для велосипедистов в Европе

Голубым цветом отметил участки, где можно было бы сделать официальные велотропы в парке или лесу. В большинстве случаев они уже есть, нужно только снабдить необходимой дополнительной инфраструктурой, например, стойками для ремонта».

Стойка для ремонта велосипеда в Хельсинки

Челябинец считает, что при развитии велодорожек «в первую очередь нужно заняться четырьмя направлениями:

1. Велодорожка на ЧМЗ

Район ЧМЗ соединяется с городом только автодорогой, полноценного тротуара на всем протяжении этой дороги нет. При этом почти везде достаточно места сделать широкую совмещенную велопешеходную дорожку. Может, желающих гулять на такое расстояние в таких местах особо и нет, но:

– возможности безопасно добраться в район на велосипеде сейчас тоже нет: поездка в район ЧМЗ занимает немало времени, это путешествие достаточно стрессовое, так как большую часть пути приходится ехать по загруженной автомагистрали;

– наличие протоптанных постоянных тропинок в местах, где нет тротуара, говорит о том, что люди там все же ходят, плюс довольно часто – даже зимой – наблюдаются велосипедисты, значит, маршрут востребован.

Почему этот маршрут стоит обозначить как приоритетный? Во-первых, появится велопешеходная связь между самым отдаленным районом и городом.

При этом на всем протяжении Свердловского проспекта вполне достаточно места, чтобы не сужать дорогу и тем самым не «пугать» автомобилистов на загруженном участке. Отдельным бонусом могут стать места (там они есть), где можно высадить деревья, что бы капитально отделить велопешеходную зону от проезжей части.

2. Выезд через АМЗ

Второй приоритетный участок предлагается оборудовать на выезде из города в районе АМЗ – на протяжении улицы Воровского от Медгородка до самого выезд из Челябинска есть тротуар разной степени «паршивости». При этом после автомобильного кольца пешеходов не так много, но там часто ездят на велосипедах из садов. Причем многие выезжают за город (на Старо-Уфимский тракт), потому что там как раз много СНТ и вполне широкая обочина для проезда на велосипеде. Поэтому можно было бы и это направление благоустроить, тем более что место для этого есть.

3 и 4. Парковый и Парковый-2

И еще два участка могли бы связать два отдаленных спальных района – Парковый и Парковый-2 совмещенной велопешеходной дорожкой. По пути в эти районы так же либо плохие тротуары, либо их вообще нет (такие участки продублированы на карте дополнительной синей линией). Во всех случаях, на мой взгляд, там есть место для организации подобной инфраструктуры без «ущемления» проезжей части».

Челябинск, Николай Бутов

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