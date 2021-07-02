Прозрение Текслера: губернатор внезапно обнаружил в Челябинске отсутствие велоинфраструктуры

Губернатор Алексей Текслер внезапно проехал по Челябинску на велосипеде и обнаружил, что в городе совершенно отсутствует инфраструктура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», велоэкспиренс главы области больше похож на предвыборный пиар: во-первых, в течение 2 с небольшим лет пребывания Текслер в Челябинске он упорно не замечал толп велосипедистов, роллеров и самокатчиков буквально оккупировавших тротуары в центре городе, а также подъездную дорогу к его собственной резиденции.

Во-вторых, прокатиться на велосипеде губернатор решил только после публикации исследования Delivery Club и КБ «Стрелка», проанализировавших велоинфраструктуру в городах-миллиониках. Челябинск оказался в нижней части списка, заняв 8 место из 15.

Глава региона и сам не скрывает, что велопрогулку он устроил только из-за того, что город в этом исследовании выглядит пессимистично.

«Накануне изучил рейтинг лучших городов-миллионников для велосипедистов. Челябинск в середине списка, что, увы, объективно – раньше об этом не думали. Но велосипед все больше становится не развлечением, а транспортным средством. И ситуацию надо менять.



Сегодня на себе решил проверить удобство передвижения, проехав свой обычный маршрут до работы, – написал Текслер на своей странице в Instagram. – Выводы такие:



Нужно больше велодорожек. Прежде всего, внимание коридорам из больших районов города.

Следует значительно увеличить число муниципальных велопарковок. Сделать это можно уже в этом году.



Постоянно работать над удобными съездами и занижением бордюрного камня. Это важно не только для велосипедистов.



И главное, нужна полноценная муниципальная программа по развитию велосети. С понятными и прозрачными планами.



Поручения городским властям дал. Но все это полностью касается и других городов области. Программы развития велосети нужны всем. Муниципалитеты-лидеры получат финансовую поддержку».

Напомним, что челябинцы не первый год поднимают проблему развития велосети, но сначала чиновники заявляли, что в этом нет потребности, а в прошлом году, признав, что потребность все-таки есть, сообщили, что нет денег, поэтому проектировать дорожки будут постепенно.

Вот и сегодняшние заявления не дают надежды на скорейшее решение проблемы: большее, на что можно рассчитывать в текущем году, – это увеличение числа велопарковок. «Полноценные муниципальные программы», можно разрабатывать годами, как и проектировать велокоридоры между районами.

Что же касается постоянной работы «над удобными съездами и занижением бордюрного камня», так это требование было выдвинуто еще в прошлом году, но подрядчики в большинстве случаев его просто проигнорировали.

Так что многие горожане губернатору, похоже, не поверили: «Алексей Леонидович, а вы как с обкомовских дач на Цвиллинга – 27 попадаете? По воздуху на пепелаце? Всем горожанам давно известно, что в Челябинске нет и в помине никогда не было сети велодорожек».

«Идея здравая, но, как обычно, исполнение поручат некомпетентным людям, и выйдет плохо. В Челябинске всегда так».

«Текущая администрация города показала свой уровень компетентности. Им ничего не надо, ничего не хочется, они ни за что не отвечают. Почему бы не пригласить специалистов из других регионов? Которым и надо, и хочется, и можется», – комментируют челябицы и предалагют губернатору другие формы «активного отдыха»: проехаться в троллейбусахв жару в час пик, пройтись по городу с коляской, покататься в маршрутках, снова сесть на велосипед и попробовать доехать до ЧМЗ.

Челябинск, Светлана Намская

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