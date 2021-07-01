Больше полусотни улиц Челябинска нуждаются в велодорожках

Исследование Delivery Club и КБ Стрелка: на 56 улицах Челябинска необходима велоинфраструктура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Delivery Club, сервис доставки и КБ Стрелка оценили уровень развития велоинфраструктуры в городах-миллионниках и собрали данные, которые позволят создать комфортную и безопасную среду для российских велосипедистов.

В основу масштабного исследования легли данные о передвижении велосипедистов и велокурьеров в течение 2020 года.

Лидерами по удобству и безопасности среды для велосипедистов среди городов-миллионников стали Уфа, Пермь, Волгоград, Екатеринбург и Самара. В этих городах велодорожки находятся на улицах, которые востребованы как у велосипедистов и пешеходов, так и автомобилистов, и в большей степени влияют на удобство и безопасность велосипедного движения. Челябинск занял восьмую строчку рейтинга. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте проекта.

Оценка велосреды проводилась по трем блокам индикаторов: протяженность и расположение велодорожек в городе (под расположением понимается то, находятся ли велодорожки на улицах, где они действительно нужны с точки зрения востребованности и транспортных потоков), удобство города для велосипедиста (в частности, расстояние, которое можно проехать по велодорожкам непрерывно), безопасность передвижения на велосипеде.

Также на сайте проекта представители городских администраций, руководители местных велосообществ и эксперты могут найти подробную информацию по каждому городу, которая поможет им при планировании дальнейшего развития велоинфраструктуры. В Челябинске эксперты отметили 56 улиц, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь при развитии городской велоинфраструктуры.

«Развитая велосипедная инфраструктура положительно влияет на здоровье жителей, экологию, а также позволяет повысить доходы города, – отмечают инициаторы исследования. – В частности, согласно проведенным исследованиям, на улицах с развитой велопешеходной инфраструктурой на 30% повышается оборот магазинов и кафе, а вклад туристов в экономику города во время поездок на велосипедах оказывается на 20% выше пеших прогулок».

«Данные о передвижении курьеров позволяют оценить, как отличается использование велосипеда в городе для повседневных перемещений от рекреационных поездок. Поведение человека, который выбирает велосипед для поездки в магазин или на работу, очень похоже на то, как строят свои маршруты велокурьеры. За границей аналитика от служб доставок уже активно используется при развитии велоинфраструктуры. Мы тоже готовы ей делиться и надеемся, что она поможет сделать города удобнее для велосипедистов», – комментирует пресс-служба Delivery Club.

«Сегодня в городах России мы видим стремительный рост востребованности разных видов микромобильного транспорта, среди которых особой популярностью пользуется велосипед. Чтобы создать комфортные и безопасные условия для велосипедистов в городе, необходим стратегический подход к развитию велосипедной среды. Первый шаг любой стратегии – это сбор и анализ данных. Совместно с командой Delivery Club мы уже провели эту работу для 15 крупнейших городов России. Представители городских администраций и велоактивисты смогут использовать материалы исследования для дальнейшего комплексного развития велоинфраструктуры и разработки веломастерпланов, применение которых является распространенной международной практикой», – отметил Дмитрий Васильев, директор проектов КБ Стрелка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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