Велосипедом по пенсионерам: представленная схема челябинской велоинфраструктуры вызывает много вопросов

В Челябинске завершают разработку 10-летнего плана развития велоинфраструктуры. Представленная сегодня схема вызывает много вопросов.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинске начали работать над стратегией развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности – велосипедов, самокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и так далее.

Сначала разработчики провели опрос, а потом пригласили горожан принять участие в проектировании велосипедной сети. Пришедшим были предложены эскизы велосипедных маршрутов в каждом районе города и связи между ними. Участники отметили проблемные места проекта и показали альтернативные маршруты.

«На основе анализа жилой застройки, основных маршрутов горожан (к местам работы, учебы и так далее), опроса горожан и предложений участников проектирования был разработан 10-летний план развития велоинфраструктуры Челябинска и выбран оптимальный тип велоинфраструктуры на каждой улице», – сообщают разработчики. Но при тщательном анализе схема не внушает оптимизма.

Так, на улицах Пушкина, Цвиллинга, Коммуны и Российской (от Тимирязева до проспекта Ленина) предполагаются велополосы – то есть, велосипедистам придется двигаться по проезжей части, хотя и по отдельной полосе. Это минус – на указанных дорогах это слишком опасно, так как движение там весьма интенсивное.

Для большей части велосипедного Челябинска предлагается использовать велодорожки – обособленные и от автомобильных дорог и пешеходных зон. Это плюс. Но это более дорогое решение, поэтому оно может быть пересмотрено, несмотря на то, что такой вариант наиболее безопасен для всех участников дорожного движения.

Детальный анализ нового плана позволяет сделать вывод, что разработчики взяли из предложений участников проектирования малую часть. Например, в Центральном районе горожане просили разделить велосипедные и пешеходные потоки на проспекте Ленина, но эту просьбу не учли. Проигнорировали и совет перенести велодорожку с набережной у филармонии на другую сторону реки, так как на набережной не хватает места даже пешеходам, и совмещение потоков будет провоцировать конфликты.

Вообще, разработчики предусмотрели довольно много велопешеходных зон, где планируется совместить потоки. Например, улицы Сони Кривой, Карла Маркса, практически вся велоинфраструктура Ленинского района (жители просили велодорожки по улицам Барбюса, Агалакова, Лизы Чайкиной, Кольцевой, но разработчики решили, что достаточно будет велодорожки на Новороссийской и через Плодушку, да велополосы на Пограничной).

Понятно, что велопешеходные зоны – это самый дешевый вариант: по сути, нужно повесить лишь соответствующие знаки и оставить все, как есть сейчас (напомним, 1 км велодорожки стоит 10 – 15 млн рублей, а 1 км велополосы или велопешеходной полосы – на порядок меньше). Однако в большинстве таких мест очень узкие тротуары, и это уже сейчас вызывает раздоры, особенно после появления в городе самокатов.

«Наша задача – создать в Челябинске связную сеть маршрутов для пользователей средств индивидуальной мобильности и обеспечить их безопасность», – говорили разработчики. Но обилие велопешеходных дорожек в челябинских условиях оставляет безопасность под большим вопросом.

Кстати, еще одно 100%-но конфликтное место – это тропа пенсионеров: единственную велодорожку через городской бор проложили прямо по ней. Но тропа очень популярна – в выходные дни по ней идти бывает невозможно, не то что ехать – так много там народу, и вряд ли челябинцы откажутся от привычного маршрута. А велодорожка не подразумевает присутствия пешеходов. Пока «двуногие» и «двухколесные» уживаются на тропе относительно мирно, хотя наезды – и в прямом, и в переносном смысле – случаются. Но как только появится официальная велоинфраструктура, одни перестанут терпеть рядом с собой других: у вас есть своя территория – ездите (ходите) там, а к нам не лезьте! Уже сейчас подобные конфликты постоянно вспыхивают на «обкомовской дороге» и даже на лесных тропинках.

Плюс ко всему, «обкомовская дорога», как и асфальтированная «тропа здоровья», из карты веломаршрутов исключены – там не предусмотрено даже совмещение с пешеходами, что вряд ли понравится велосипедистам, активно использующим обе трассы. То есть, любителям велосипедов в городском бору оставили только один маршрут – ту самую тропу пенсионеров, предлагая все остальное время ездить по загазованным городским дорогам. Это тоже не отвечает интересам передвигающихся на двух колесах – они любят бор и вряд ли захотят из него уходить.

А тех, кто ездит на самокатах и гироскутерах, вообще собираются лишить бора – ведь, исходя из представленного плана, обе асфальтированные дороги отдают исключительно пешеходам. Разумеется, самокатчики тоже никуда не денутся.

Иными словами, вместо того, чтобы решить давно назревшую проблему, предложенная трассировка может создать новые – не менее серьезные. Разве к этому стремились разработчики, чиновники и горожане?

Впрочем, повлиять на конечный результат еще возможно: подробно изучить схему велоинфраструктуры и оставить свои замечания можно здесь.

Челябинск, Оксана Азарова

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