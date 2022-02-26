«Уберите это немедленно»: челябинцы оценили первый вариант велостратегии (ФОТО, СХЕМЫ)

В Челябинске презентовали первый вариант велостратегии.

Как пояснила корреспонденту РИА «Новый День» исполнительный директор бюро транспортного планирования OTS Lab Валентина Соловьева, стратегия предусматривает основные принципы развития велосети, план строительства на ближайшие 10 лет и перспективу, связанную сеть велодорожек и велополос, а также велопарковки, велогаражи, прокаты, станции техобслуживания и прочую инфраструктуру.

Стратегию разрабатывают на основе анализа жилой застройки, основных маршрутов горожан (к местам работы, учебы и так далее), а также опроса горожан.

Выяснилось, что 90% респондентов либо уже ездят, либо хотели бы ездить на велосипеде круглый год. При этом многие челябинцы отмечают, что с удовольствием бы пользовались велосипедами или самокатами, но по дорогам им ездить им страшно, а по тротуарам – неудобно из-за некачественного покрытия и загруженности пешеходами.

«Наша задача – создать в Челябинске связную сеть маршрутов для пользователей средств индивидуальной мобильности и обеспечить их безопасность», – подчеркнула Валентина Соловьева.

При формировании первого плана трассировки разработчики уделили особое внимание вопросу связи с центром города Ленинского и Металлургического районов, а также микрорайона Чурилово и поселка Западный. И новым территориям массовой застройки.

Первый вариант трассировки выглядит так:

Горожанам предложили высказать свои замечания и предложения, чтобы с их учетом скорректировать карту.

Кстати, опорос показал, что среди челябинских велосипедистов больше всего мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. Однако проектировать инфраструктуру пришли в основном более молодые горожане, старшие поколения были представлены единицами.

Участники активно включились в процесс. Например, в Центральном районе предложили убрать велодорожки с улиц Кирова и Свободы, перенеся их на параллельные улицы Елькина и Пушкина. Раскритиковали народные проектировщики и велодорожки на новых набережных – там и для пешеходов мало места, предложив перенести велоинфраструктуру на другой берег реки Миасс – народу там ходит гораздо меньше, чем по южным набережным, и велосипедисты с самокатчиками не будут никому мешать.

Среди других предложений – разграничить пешеходные и велопотоки на бульваре проспекта Ленина и в городском бору (при этом в бору попросили дополнительно ничего не асфальтировать, оставив природные дорожки).

Предложения по Советскому району:

Металлургический район:

Ленинский район:

На северо-западе одним из предложений было реконструировать только что реконструированный Комсомольский проспект, убрав с проезжей части велополосы и обустроив велодорожки, отделенные и от автомобильных, и от пешеходных потоков. «Я езжу в любое время года, в любую погоду и по любым дорогам, но даже мне там страшно, – пояснил один из велосипедистов. – Это просто адский ад. Их нужно убрать немедленно».

Но, к сожалению, сделать быстро ничего не получиться. Например, только что отремонтированные дороги находятся на гарантии. И чтобы что-то там изменить, придется ждать, когда истечет гарантий срок.

Организаторы пообещали доработать схему трассировки у учетом поступивших предложений. Работа должна быть завершена к апрелю.

В целом, в Челябинске предполагается сделать упор именно на велодорожки, которые отделены и от пешеходных, и от автомобильных полос. Городские власти, по словам разработчиков, поддерживают их предложения, однако нужно учитывать стоимость вопроса: 1 км велодорожки стоит 10 – 15 млн рублей, а 1 км велополосы или вело-пешеходной полосы – на порядок меньше. Кроме того, обустройство велодорожки предполагает реконструкцию улиц, что тоже повышает стоимость проекта. Согласятся ли городские власти на столь дорогую программу, вопрос открытый.

Челябинск, Оксана Азарова, Евгений Полак

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