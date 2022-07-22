В Челябинске отчитались о завершении разработки городской велостратегии – что получилось

Управление архитектуры Челябинска, заявило о завершении разработки городской велостратегии.

«Полгода назад по поручению губернатора Челябинской области и главы Челябинска начали разрабатывать стратегию развития велосипедной инфраструктуры города.

Разработкой занималось бюро транспортного планирования OTS Lab из Санкт-Петербурга. Проект активно обсуждался с администрацией города и жителями. А 23 июня на проектно-аналитической сессии «Стратегии-2035» прошла презентация велостратегии для главы города», – сообщили в горархитектуре, не уточняя, согласовала ли мэрия документ.

«Стратегия получилась очень объемной, поэтому для удобства разделена на 3 тома. Реализация стратегии условно разделена на 10 этапов. По завершению всех этапов в городе появится сеть веломаршрутов общей протяженностью 267 км, которая будет охватывать все районы города, – продолжили в ведомстве. – Обсуждение мероприятий по ее реализации продолжается в рамках рабочей группы – уже началась интеграция велостратегии в действующие муниципальные программы».

Корреспонденты РИА «Новый День», критиковавшие документ за явные ошибки, снова проанализировали стратегию – уже в обновленном варианте. И увидели, что на улице Чичерина снова нарисована якобы существующая дорожка, которой там по-прежнему нет.

Хотелось бы отметить и указанные как существующие велодорожки на набережной реки Миасс между Свердловским проспектом и улицей Красной, а также улицей Кирова и ребрами так и не появившегося конгресс-хола «Крылья». Официально там велодорожки есть, но они практически всегда забиты пешеходами, что было очевидно еще при проектировании.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов на вопрос «Нового Дня», почему велодорожка у ТРК «Мегаполис» спроектирована именно таким образом, ответил, что проектировщики были обязаны оставить пожарный проезд возле здания с массовым пребыванием людей, поэтому решили совместить с его велодорожкой. И добавил, что во избежание конфликтов нужно воспитывать культуру горожан.

Вряд ли воспитание культуры пешеходов – это задача велосипедистов, но то, что проектировщики при разработке проектов и стратегий должны учитывать возможные конфликты интересов, – это очевидно. Очевидно и то, что велосипедистам на указанных участках набережной места нет от слова «совсем». Как нет им места и на участке улицы Коммуны от Красной до Свободы – там слишком узкие тротуары, а автомобильное движение весьма напряженное.

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Еще одна проблема: маршрут на ЧМЗ остался проложен через новый трамвайный мост на Свердловском проспекте. Мы так и не поняли почему. Во-первых, проектировщикам нужно самим попробовать въехать в этот достаточно крутой подъем на велосипеде, во-вторых, вдоль Инструментального и Цинкового заводов идет широкий тротуар, по которому мало кто ходит, – его можно просто привести в порядок.

Хорошо, что проектировщики учли наши комментарии и проложили велотрассы по обеим сторонам реки Миасс на участке от Северо-Крымской до улицы Кирова, предоставив велосипедистам возможность объезжать ту же узкую пешеходную зону у «Мегаполиса». Но от Кирова до Братьев Кашириных и дальше до проспекта Победы велоинфраструктура на северном (и далее западном) берегу реки не предусмотрена, хотя там достаточно места и расположен большой жилой массив.

Услышали наши замечания и по Алому полю – причудливо изломленный маршрут заменили на два четких направления север – юг, запад – восток: для транзита вполне оправдано и удобно. Правда, неясно, куда деваться велосипедисту после пересечения Свердловского проспекта по улице Коммуны: дорожка заканчивается прямо на перекрестке. И дальше велосипедисту, видимо, предлагается идти один квартал пешком до проспекта Ленина, либо опять же пешком вдоль оставшегося участка Коммуны. Потому что велодорожки там – на участке от Свердловского проспекта до Институтского переулка – убрали совсем. Вообще-то велосипедисты предлагали сделать обособленные велополосы – ширина дороги это позволяет, и маршрут был бы весьма востребован. Но это самый дорогой вариант инфраструктуры, и ее решили вообще не делать, как ранее на улице Сони Кривой.

Отрадно, что прислушались проектировщики и к нашей критике по поводу городского бора: теперь дорожки, как мы и предлагали, планируется проложить по асфальтированному техническому проезду (который почему-то называется тропой здоровья) от памятника Курчатова к плотине и по достаточно широкой просеке. Правда, появилась еще одна дорожка через Шершневские каменные карьеры и Монахи. Тот, кто пытался там ездить, знает: места малопроезжие, есть риск если не свернуть шею, то что-нибудь себе сломать. Наконец, для обустройства именно этой трассы придется рубить деревья, а это совсем нехорошо.

Было:

Стало:

И самое главное: когда можно надеяться на появление в Челябинске реальной инфраструктуры? В ответ на запрос «Нового Дня» Павел Крутолапов ответил: «Реализацию положений стратегии планируется начать в 2023 году при наличии выделенного финансирования. Стратегия предполагает укрупненные затраты на ее реализацию, объемы соответствующего финансирования будут определяться по итогy принятия стратегии».

Иными словами, все зависит от того, сколько будет денег. И будут ли они вообще.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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