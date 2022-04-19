«Просто узаконят езду по тротуару»: велосипедист анализирует ошибки велостратегии Челябинска

В Челябинске завершили разработку городской велостратегии. Событие неординарное, так как до сих пор подобных программ в городе не было. Поэтому окончание работы провели с размахом – в минувшие выходные в Доме архитектора организовали велофест.

Для участия пригласили спикеров из Челябинска, Санкт-Петербурга и Франции. Они подготовили лекции и мастер-классы, позволяющие рассмотреть велосипед с самых разных сторон: транспортной, экономической, культурной, оздоровительной, туристической и как образ жизни. Но гвоздем программы должны были стать презентация окончательного варианта велостратегии и рассказ городских властей, как все, придуманное разработчиками, будут реализовывать на практике. Но ни первое, ни второе узнать не удалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагалось, что с докладом «Реализация велостратегии: пути развития» выступит главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Но у него возникли более важные дела, а кем его заменить в мэрии не придумали. Это настораживает: как в городской администрации собираются создавать велосеть, если никто кроме главного архитектора ничего о проекте не знает, – ну, не один же он будет этим заниматься.

Настораживает и тот факт, что окончательного варианта стратегии челябинцы так и не увидели: разработчики в очередной раз повторили, какие цели они преследовали, на чем основывались и из каких параметров исходили. А потом сообщили: сейчас документ находится на согласовании в мэрии, и вот когда его согласуют, тогда и обнародуют. И добавили, что учли все правки, предложенные горожанами.

Напомним, 26 февраля было организовано что-то вроде соучастного проектирования, в ходе которого горожане (а это были заядлые велосипедисты, многие из которых не хуже экспертов могли оценить плюсы и минусы первоначальной трассировки) предложили массу корректировок первоначальной схемы. Но через месяц выяснилось, что разработчики (проектировщики из Санкт-Петербурга) учли мизерную часть этих предложений и даже не исправили явные ошибки, на которые им указали челябинцы. Но горожанам предложили еще раз прокомментировать и подкорректировать уже доработанную схему.

Насколько итоговый вариант стратегии отличается от первоначального, оценить не удалось: документ же на согласовании. Однако, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», разработчики признали, что изменения коснулись, в основном, этапов реализации и велоинфраструктуры – парковок, рембаз и прочего. В трассировке же практически ничего не изменилось. Даже ошибки, похоже, так и не исправили. Корреспондент РИА «Новый День» Виктор Вагнер, изъездивший Челябинск на велосипеде вдоль и поперек, анализирует основные недочеты велотрассировки:

«Самая очевидная ошибка – существующая велодорожка на улице Чичерина. Разработчики сами там были? Похоже, что нет.

Мало того, что она нарисована не по той стороне (где она была когда-то, где местами остались знаки и где собираются каким-то образом построить новую велодорожку), так фактически ее уже и нет. От Университетской Набережной до Кашириных она якобы есть (есть знак), вот только ездить там – так себе удовольствие: местами бордюры совсем не занижены, местами внезапно плитка вместо асфальта. Похоже, там просто поставили знаки на тротуаре. После улицы Братьев Кашириных до проспекта Победы остался маленький кусочек разметки, а дальше при строительстве ЖК Подсолнухи старый широкий тротуар устранили, с ним же исчезла разметка велодорожки. То есть дорожка там и так была сделана тяп ляп, а сейчас ее нет вообще.

Но знаки по-прежнему ведут на несуществующую дорожку

Где там на узком тротуаре собрались делать полноценную (обособленную!) новую велодорожку – не понятно

Еще один отмеченный кусок по Университетской Набережной вообще не существовал никогда (от Чичерина и почти до Молодогвардейцев) – там даже тротуара нормального до сих пор не сделали после постройки жилья.

Так это выглядит на схеме:

А так в реальности:

На перекрестке с Чичерина прерывается не только дорожка, но и транзитный тротуар: дальше идет сплошная автопарковка с узким пешеходным парапетом вдоль домов. Кстати, до перекрестка с Чичерина велопешеходная дорожкка местами выглядит так: перебраться через едва присыпанную трубу – тот еще аттракцион.

После перекрестка Университетской набережной с улицей 40-летия Победы широкий транзитный тротуар возвращается. Но, во-первых, его пытаются тоже превратить в парковку, а во-вторых, там нет никаких знаков, обозначающих велодорожку, – то есть, и этой отмеченной на карте разработчиков уже существующей дорожки тоже не существует.

Знак появляется лишь через пару километров на мосту через Миасс, но велодорожка заканчивается через 97 метров – вместе с мостом: пешеходная часть продолжается дальше по набережной, а велосипедная – нет.

Еще одна явная ошибка: велодорожка в городском бору.

Во-первых, непонятно, почему уже существующая дорога к поселку Карьеры не задействована вообще никак – это кратчайший путь к Шершням от проспекта Ленина (там и сейчас толпы велосипедистов и самокатчиков ездят), нужно всего лишь отремонтировать асфальт местами, и сделать ту самую велосипедную зону.

Во-вторых, непонятно, почему собираются сделать велодорожку через бор именно так – начинаться она, видимо, будет с лестницы (по крайне мере, сейчас в том месте, где она заходит в бор, подъем в несколько ступенек), затем по популярной Тропе пенсионеров (там и так места нет по выходным дням – много гуляющих), потом она вместо того, что бы пойти прямиком к месту, где планируют мост, зачем-то делает крюк через конечную Малой железной дороги. Причем, нарисована она там, где нет тропинок – вырубать деревья будем в памятнике природы? А если с другой стороны – так там если и есть тропинка, то просто нахоженная узкая полоса. В итоге она приходит к улице Академика Королева, хотя в 2020 году обещали дотянуть к Чичерина (что не менее важно).

Как ни крути, но при любой ситуации для велодорожки даже существующие тропинки придется приводить в порядок – обычная природная не подойдет. Надеюсь, ее не собираются асфальтировать? В природе нужно более щадящие материалы использовать: например, гранитный отсев, как на уже построенном участке велотрассы Москва – Санкт-Петербург вдоль канала имени Москвы. Это гораздо экологичнее. Но даже для такого варианта просто насыпать камушки и поставить знаки недостаточно: необходимо многослойное основание.

Почему-то не обратили внимания разработчики и на «магистральную просеку» – дорогу на Мелькомбинат. Почему? Давно назрела необходимость хоть как-то привести в порядок этот участок: с каждым годом дорогу размывает все сильнее, она становится все опаснее, а в непогоду и вовсе превращается в непроходимое болото. Но она весьма востребована и у пешеходов, и у велосипедистов, и даже на электросамокатах там умудряются ездить.

Правда, небольшой северный участок все же отметили… Но он упирается в толстенные трубы в районе реки Миасс – сейчас через них приходится буквально перелезать. Коммуникации планируют убрать?

Что касается дороги на северо-запад – стоило бы, наверное, все так взять кратчайший путь по уже существующим просекам, где не такой большой пешеходный поток, как по Тропе пенсионеров.

Странно сделана велосипедная зона и за ДПШ имени Крупской. Непонятен в принципе ее смысл: маршрут несколько раз изломлен, что просто неудобно. Есть более простой способ преодолеть этот же путь – доехать по Свердловскому до улицы Труда и по Труда до перекрестка с улицей Красной – там широкий, почти всегда пустой тротуар. Это и удобнее, и быстрее. Почему там не сделать велодорожку?

Велосипедная полоса на улице Коммуны (от парка имени Гагарина до Свердловского проспекта) – идея неплохая, но там достаточно широкая улица с интенсивным движением, поэтому полосу обязательно надо делать с физическим обособлением. Будет ли оно? Исходя из сегодняшней ширины полос для автомобилей, там, скорее всего, хватит места сделать односторонние велодорожки, что будет дороже, но явно безопаснее – а значит, ими будут пользоваться все (при этом пропускная способность для машин не упадет, полосы просто приведут в нормативное состояние). Предлагаемый же вариант представляется довольно сомнительным: поскольку на данном участке достаточно пустые тротуары, терпимой ширины, скорее будут ездить не по велополосе, а по тротуару – там спокойней и безопасней.

А вот почему на участке улицы Коммуны от Красной до Кирова собрались делать велодорожки – вообще непонятно. Там, наоборот, достаточно стесненные условия: в подобных местах лучше делать велополосы или вообще велозону, но для этого там достаточно плотный поток машин.

Очередное непонятное место: почему на Свердловском тракте от Цинкового кладбища и развязки на «Северный луч» (направление в центр города) хотят сделать велодорожку со стороны Лакокраски, а не Цинкового завода? Там же уже есть для нее место. Можно даже не заморачиваться: просто хороший тротуар положить хотя бы для начала. В предложенном же варианте придется делать дорожку с нуля.

И после пересечения с Автодорожной дорожку зачем-то повели на улицу Каслинскую через новый мост – очень неудобен и сам мост (очень крутой подъем), и все, что вокруг него.

При этом на Свердловском проспекте полно подходящего места, надо просто реконструировать старый тротуар. До Комсомольского проспекта более чем реально довести велодорожку (хотя бы велопешеходную – как раз поток пешеходов тут мизерный). И уже по Комсомольскому сделать спуск на Каслинскую – мимо стадиона проложен широченный тротуар, практически всегда пустой.

Радует, что в велосхеме присутствует главная городская магистраль – проспект Ленина. Но! Судя по линиям велопешеходных дорожек на картах, наконец-то появятся наземные переходы со всех сторон площади Революции! Или заставят спускаться в подземку? Если второе, то лучше ничего не делать вообще. Нет смысла делать велодорожки для галочки: в условиях массового развития рынка персональной мобильности нужно как можно скорее делать адекватную трассировку, что бы разделять потоки и обеспечивать безопасность движения.

Особый разговор: участок проспекта Ленина от памятника Курчатова до Свердловского.

Если подойти с умом, то там с обеих сторон реально сделать по двусторонней велодорожке, но для этого потребуется частично реконструировать улицу. При этом не только не потеряется пропускная способность в машинах, но и общая пропускная способность станет выше в 2 раза.

Какое предложение? Перенести весь пешеходный поток бульвара от дороги к зданиям – там обычно немного людей, но много места! И это, помимо прочего, поможет развиваться бизнесу на первых этажах.

Естественно, подобный шаг потребует переноса пешеходных переходов. А на том месте, где на бульваре основной пешеходный поток идет сейчас, надо обустраивать полноценную двустороннюю велодорожку – уверен, что в этом случае поток велосипедистов (и сейчас довольно плотный) существенно увеличится. Дороги же на данном участке надо приводить к нормативным значениям ширины полос, это и трафик успокоит, и место освободит.

Я сделал максимально допустимую нормативами ширину полос (по идее можно и нужно еще уже), и осталось место для двусторонней дорожки с другой стороны улицы тоже. Для большего удобства добавил отдельно дорожки для самокатов. В теории, можно немного перераспределить пространство и выделить беговую дорожку.

Сейчас так:

А можно сделать так:





Смысла делать велопешеходные дорожки (как указано у разработчиков сейчас) нет: в этом случае сегодняшняя ситуация не изменится. Все останется, как есть, просто юридически узаконят езду про тротуару. Большой вопрос: будут ли делать велопереезды на перекрестках. Если нет, то улицу лучше вообще убрать из плана, просто потому что не понятно, за что вообще платили разработчикам. Кстати, отмеченный якобы существующий участок велодорожки у ЮУрГУ на самом деле таковым не является – знаков-то нет. Это скорее беговая дорожка. В любом случае, ее покрытие (плитка) для велодорожки не подходит.

На улице Сони Кривой разработчики тоже указали велопешеходные дорожки. При существующей ширине тротуаров велосипедисты будут мешать пешеходам и создавать конфликтные ситуации. Возможно, проектировщики это поняли, так как из последней опубликованной велосхемы улицу вообще исключили.

Было:

Стало:

Но вряд ли велосипедисты перестанут там ездить. И ведь место для них на Сони Кривой есть: автополосы там значительно больше нормативных. За счет них и можно сделать велополосы (возможны два разных варианта обособления). Но вообще было бы круто тоже реконструировать улицу и сделать полноценные велодорожки. Места для этого достаточно.

Сейчас улица выглядит так

Можно сделать велополосы, обособив их разметкой, столбиками или как-то еще

Или сделать велодорожки, отбив их газоном

А это идеальный вариант с велодорожкой

Понятно, что профессиональные проектировщики имеют все средства для точных расчетов. Мои были сделаны при помощи общедоступных средств ГИС – хватило линейки в Яндекс-картах, что бы узнать примерную ширину улиц, и Яндекс-панорам, чтобы примерно понять ширину каждого сектора улицы. Данные сошлись более чем. На их основе с помощью бесплатного сервиса получилось сделать наглядную схему. Разумеется, на перекрестках конфигурация может меняться, но моя задача была показать, что сделать всё можно лучше, чем предлагают сейчас.

Удивительно, что все эти ошибки были допущены проектировщиками из Санкт-Петербурга – одного из немногих городов России, где массово делают именно обособленные велодорожки, а не то, что разработчики предлагают в Челябинске».

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Добавим, что даже в таком виде, как сейчас, велосеть в Челябинске в ближайшие годы не появится. Поскольку прокладка велодорожек и обособленных полос требует реконструкции улиц ( а это долго и дорого), на 1 этапе упор будет сделан на быстровозводимую инфраструктуру – сеть планируют создавать разметкой и дешевыми ограничителями (в виде наливных конструкций или столбиков). Иными словами, в ближайшие годы челябинским велосипедистам (и передвигающимся на других средствах индивидуальной мобильности, включая самокат) придется, как и прежде, делить дороги и тротуары с автомобилями и пешеходами – со всеми вытекающими последствиями.

Дойдет ли в Челябинске дело до следующего этапа – большой вопрос.

Челябинск, Виктор Вагнер, Оксана Азарова, Евгений Полак

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