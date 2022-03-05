Девять из десяти челябинцев готовы чаще пользоваться велосипедом, если появится велоинфраструктура

В мэрии Челябинска подвели итоги опроса по проблемам развития велоинфраструктуры в городе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления архитектуры Челябинска, за 2 недели опрос прошли 3 тысяч 819 человек. Некоторые вопросы были необязательными, поэтому количество ответов на вопросы варьируется. Участники опроса: жители Челябинска и пригородов, активные члены городских сообществ, велосипедисты и велоактивисты.

Более 90% ответивших считают, что в городе необходимо развивать велоинфраструктуру. При этом около 87% участников опроса указали, что станут чаще ездить на велосипеде, если в Челябинске появятся соответствующие условия.

Отсутствие инфраструктуры является сейчас главной причиной, по которой подавляющее большинство респондентов не использует велосипед. Так, более 80% южноуральцев заявили, что ездить по дорогам опасно. 76,9% испытывают дискомфорт, когда ездят на велосипеде по тротуарам. Наконец, одной из основных причин отказа от велосипеда назвали недостаточное количество велопарковок и велогаражей в городе.

Следует отметить, что большинство респондентов считают развитие велоинфраструктуры наиболее важной и первоочередной составляющей развития велосипедного движения в Челябинске.

Около 75% респондентов признались, что ездят на велосипеде только 5 месяцев в году – с мая по сентябрь. Лишь 7,5% используют его круглогодично. Кстати, основная проблема зимней езды, по их мнению, отнюдь не холод и ветер, а снег и сугробы на пути движения.

Что касается первого этапа развития велоинфраструктуры, примерно 75% ответивших предложили начать с прокладки велодорожки по направлению из спальных районов в центр города. 59% респондентов считают, что в первую очередь стоит обустраивать велодорожки в сторону рекреационных зон и внутри них.

«Проектировщики проанализировали все ваши предложения, включая полученные на соучастном проектировании. Сейчас команда OTS lab разрабатывает план реализации велоинфраструктуры на 10 лет вперед, а также вэб-карту веломаршрутов. Итоги проектирования будет рассматривать администрация города, после чего их опубликуют на сайте вело74.рф», – рассказали в управлении архитектуры города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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