Автомобилисты должны подвинуться: в Челябинске презентовали проект развития велоинфраструктуры Металлургического района (ФОТО, СХЕМЫ)

В Челябинске презентовали проект развития велоинфраструктуры Металлургического района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необходимости развития в городе велосипедной сети в городе говорится более 10 лет. Особенно проблема передвижения средств индивидуальной мобильности обострилась в текущем году, когда в Челябинске появился шеринг электросамокатов. Услуга оказалась более чем востребована, однако городские власти, заключая соглашение с шеринговыми компаниями и заявляя, что таким образом они надеются сократить транспортные потоки, совершенно не подумали, где будут ездить люди на самокатах.

В итоге в городе практически мгновенно развился конфликт интересов: пешеходы гонят велосипедистов и самокатчиков на дорогу, те выезжать на проезжую часть в большинстве своем отказываются – при существующей схеме организации дорожного движения это очень опасно.

Пару недель назад губернатор Алексей Текслер проехал от своей резиденции до дома областного правительства на велосипеде и обнаружил, что необходимая инфраструктура, действительно, отсутствует.

Произошло это после публикации исследования Delivery Club и КБ «Стрелка», проанализировавших велоинфраструктуру в городах-миллиониках. Челябинск оказался в нижней части списка, заняв 8 место из 15. Губернатор согласился: велосипед в Челябинске популярен. Признал: раньше об этом как-то не думали. И заявил: главам муниципалитетов поручено разработать полноценные программы по развитию велосети, лидеры получат финансовую поддержку».

Инициативу тут же поддержала глава Челябинска Наталья Котова. Правда, сообщила она об этом только в соцсетях. А на аппаратных совещаниях в мэриях вопрос не озвучивался.

Между тем, горожане начали разрабатывать собственные предложения.

Так, сегодня Алексей Садырин презентовал проект развития велоинфраструктуры Металлургического района. Алексею 16 лет, он перешел в 11-й класс. За разработку схемы взялся сразу после заявления губернатора и за 2 недели проделал огромную работу.

Во-первых, он оценил актуальность проблемы для района.

Проанализировал ситуацию на совмещенных велопешеходных дорожках, и пришел к выводу, что они не эффективны – пешеходы не намерены делиться пространством с велосипедистами, даже если для этого есть все условия. Поэтому Алексей пришел к выводу, что нужно обустраивать велополосы на проезжей части.

Далее он проанализировал ширину полос на дорогах районах и пришел к выводу, что во многих местах она неоправданно велика – более 4 метров.

Алексей предлагает обустроить велополосы за счет сокращения ширины автомобильных полос до нормативных значений – это проще, быстрее и дешевле других вариантов. Правда, не на всех дорогах района это возможно, поэтому предлагаемые участки не удалось связать в единую сеть, но если начать хотя бы с такого варианта – это уже будет большой шаг вперед.

Визуализация Владислава Карпенко: вверху – ул. Богдана Хмельницкого, внизу – перекресток Дегтярева и Шоссе Металлургов

Одна из главных проблем велополос – соприкосновение с остановками общественного транспорта. Комитет городского хозяйства (КДХ), занимающийся сейчас их обустройством в рамках ремонта Комсомольского проспекта, в таких местах отправляет велосипедистов на тротуар. Алексей считает, что это нецелесообразно (хотя бы потому, что пешеходы такому вторжению не обрадуются) и предлагает использовать европейский опыт, обустраивая в районе остановки своеобразные пандусы. Это позволит велосипедисту не менять направление: если он подъезжает к остановке вместе с автобусом или троллейбусом, он останавливается, пропускает пассажиров и едет дальше. Если же в посадке-высадке пассажиров нет необходимости, то велосипедист проезжает этот участок без остановок, а небольшой подъем на пандус напомнит ему, что он находится на чужой территории, и заставит сбросить скорость.

По подсчетам Алексея, на реализацию его проекта понадобится около 11 млн рублей. Большая часть средств – до 70% потребуется на приобретение и установку делиниаторов – столбиков, отделяющих велосипедную полосу от автомобильной.

Присутствовавший на презентации заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров отметил высокий уровень проделанной школьником работы и комплексный подход, высказал ряд замечаний и предложений, позволяющий существенно сократить отдельные статьи расходов.

В ближайшее время Алексей Садырин намерен представить свой проект в КДХ и вице-мэру Челябинска Максиму Куляшову.

Отметим, что у него уже есть опыт общения с КДХ: вместе с другом он разработал проект реконструкции улицы Черкасской, предложив превратить ее в улицу, отвечающую все современным требованиям.

Школьники даже общались с чиновниками по этому поводу. Улицу в текущем году отремонтировали. Ни одно из предложений не учли. В результате, Черкасская сейчас больше напоминает взлетно-посадочную полосу, по которой носятся машины.

Алексей не теряет надежды достучаться до чиновников и объяснить целесообразность каждого пункта своей схемы. Кстати, он отправлял персональные приглашения на презентацию и вице-мэру Максиму Куляшову, и начальнику КДХ Ринату Кучитарову. Они не пришли. И своих представителей не прислали.

Добавим, что это не первая комплексная схема велоинфраструктуры, разработанная челябинцами. В марте 2020 года один из горожан представил в мэрию подробную карту велосипедных дорожек и полос, охватывающих весь город, с пояснениями, какие типы инфраструктуры целесообразнее использовать на тех или иных участках. Тогда чиновники сочли, что велоинфраструктура в городе не востребована.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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