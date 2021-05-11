Челябинск превращается в ад для всех, кто не в автомобиле

В Челябинске за неделю произошло 3 серьезных происшествия с участием электросамокатов: 5 мая самокатчика сбили на пешеходном переходе в Тракторозаводском районе, 8 мая в Ленинском районе парень на самокате столкнулся с женщиной, в тот же день в парке имени Гагарина пара на самокате налетела на пятилетнего ребенка. Во всех случаях пострадавшие получили тяжелые травмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти происшествия вызвали бурю негодования в обществе и вскрыли три серьезные проблемы.

Проблема первая: отсутствие инфраструктуры

То, что Челябинску необходимы велодорожки, городские власти признали только в минувшем году – до этого чиновники упорно утверждали, что потребности в этом нет. Но когда прошлым летом велосипедисты буквально заполонили улицы, в мэрии, наконец, признали очевидное.

Первая городская велодорожка была проложена по улице Чичерина от пересечения с проспектом Победы, затем по Университетской набережной с выездом на Худякова к Шершневскому водохранилищу. Потом ее продлили по Университетской набережной от Чичерина до «Родника». Это велопешеходная трасса, то есть преимущества ни для кого нет. Этим официальная велосеть в города пока исчерпывается. В прошлом году на бульваре проспекта Ленина появились узкие красные полосы – предположительно для велодорожек, но никакой соответствующей разметки или знаков так и не появилось.

В конце 2020 года городские власти заявили, что начинают проектирование еще 6 километров велодорожек, а потом сообщили, что велополосы появятся на Комсомольском проспекте. Но во что это выльется в реальности, пока не известно. Иными словами: для тех, кто передвигается на двух колесах или моноколесе места в Челябинске нет.

Как нет и мест, где можно погулять, особенно на плотно застроенных окраинах. Поэтому в выходные и праздничные дни челябинцы стягиваются в центр, и немногочисленные пешеходные зоны (парки Пушкина и Гагарина, бульвар на Ленина, Алое поле, Кировка) оказываются забиты пешеходами и велосипедистами. И в силу ограниченного пространства между ними происходят конфликты.

А в этом году ситуация резку ухудшилась, так как появилось большое количество электросамокатов, и их стало возможным использовать как альтернативу транспорту – то есть не просто кататься с возвращением к исходной точке, а передвигаться из точки А в точку Б, оставляя после этого самокат на одной из парковок, рассредоточенных по всему городу.

Любопытно, что одна из двух привезших в Челябинск самокаты компаний получила поддержка мэрии. При этом чиновники даже заявили, что планируют с помощью самокатов разгрузить дороги, но, похоже, они даже не задумывались, где эти самокаты будут ездить. Разумеется, самокатчики выехали на и без того переполненные тротуары. Тем более, что, согласно ПДД, они относятся к категории пешеходов, а, значит, имеют полное право находиться на тротуаре.

Однако многие челябинцы считают, что самокатчиков нужно выгнать на проезжую часть. А то и вовсе запретить в городе электросамокаты.

Проблема вторая: слабое администрирование

Точнее – его нет совсем. Возможно, в мэрии и ГИБДД считают, что достаточно что-то заявить или развесить знаки, а дальше «само покатит», но в Челябинске это не работает.

Так, на въезде в городской бор и со стороны памятника Курчатову и со стороны улицы Худякова висят запрещающие движение транспортных средств знаки, но по техническим проездам, переполненным пешеходами, велосипедистами и самокатчиками постоянно шныряют легковушки, мотоциклы и мопеды. И никто из опрошенных корреспондентами «Нового Дня» постоянных посетителей бора ни разу не видел на этих проездах ни одного сотрудника ГИБДД.

На пешеходной Кировке после нескольких наездов на пешеходов запретили движение велосипедов: с двух сторон улицы висят соответствующие знаки. Это ни чуть не смущает юных велосипедистов, периодически заезжают на Кировку и взрослые, так как за соблюдением запрета никто не следит: ни контролирующие пешеходную зону сотрудники полиции, ни чиновники мэрии (Кировка носит статус учреждения культуры).

Одна из двух работающих в Челябинске «самокатных компаний» объявила Кировку красной зоной, в пределах которой самокаты просто не работают. Но подростки бодро рассекают по пешеходной части на самокатах другой компании. Что мешает городским властям договориться и с ней о мерах безопасности, не ясно.

Проблема третья: горожане не намерены соблюдать никакие правила

В принципе, большинства происшествий можно было бы избежать, если бы горожане сами соблюдали элементарные правила движения. Но они не хотят, либо этих правил не знают. И чаще всего это касается челябинцев с маленькими детьми.

«Почему-то молодые мамаши решили, что весь мир должен крутиться вокруг их детей: они имеют право находиться, где им захочется, и вести себя, как захочется, и никто не смеет тревожить их покой, – возмущаются горожане в соцсетях. – И эти горе-матери прут со своими чадами по центру дороги, а то и по встречной полосе, не обращая ни на кого внимания (речь идет о технических проездах в городском бору – прим. РИА «Новый День»). Ребенок может неожиданно кинуться под велосипед и самокат. Ругать его за это бесполезно – в 3 – 4 года он еще не понимает, как себя вести в людным местах. Но мать-то должна понимать, что ребенка надо с малолетства приучать вести себя в людных местах. За все прошлое лето я не более 10 раз видел, чтобы родители призывали своих детей держаться правой стороны. Остальные не реагировали даже, когда их дитятко создавало действительно опасную ситуацию. А если таким мамашам делали замечание, они начинали кричать, что все обязаны их детей объезжать –обходить, и вообще нечего делать там, где гуляют дети. Но они-то с детьми лезут везде – даже уже по самым отдаленным тропинкам в бору спокойно не проехать: обязательно наткнешься на какой-нибудь малыша, который несется затылком вперед».

«Такие «царственные особы» убеждены, что весь мир обязан быть устроен конкретно под них, чужие потребности до .... И если у них дети, то весь мир обязан быть поролоновым со скругленными краями. Не перекладывайте свою ответственность за своих детей на кого-то. Этот мир может быть опасным. И принадлежит он не детям. Дети даже в детских уголках в торгашах могут повредиться, в песочнице друг друга лопаткой стукнуть. В этом случае о чем будете визжать «Запретииииить»?

«Вот реально в начале мая решили взять велики на прокат, прокатиться по асфальту от Курчатова до реки и обратно. У меня у самой детей трое, и я сама на велике не ездила лет 8, тут на чужом, непривычном... Думала, по прямой раскатаюсь (хочу свой прикупить, летом для здоровья в бору, в лесу) – а это был пробный велопробег для меня спустя столько лет перерыва. И что получилось? Всю дорогу от Курчатова были дети на обычных самокатах, велосипедах, они ехали не по прямой, а постоянно на дороге выписывали пируэты и кружились, и было дико страшно их сбить или самой упасть с велосипеда, потому что просто открытого пространства из-за этих петляющих детей просто не было! Чем ребёнок, который выписывает кольца непредсказуемые по дороге, важнее взрослого, который не особо уверенно едет? А где мне ещё ехать? Приходилось без конца тормозить и соскакивать с велосипеда».

Отметим, что родители пострадавшего 8 мая мальчика сами рассказали: ребенок внезапно выскочил из-за кустов на асфальтовую аллею, по которой постоянно ездят велосипеды и самокаты. Но они уверены, что во всем виноваты те, кто был на самокате.

Точно так же автомобилистка, сбившая самокатчика на пешеходном переходе у ТРЦ «Башня» уверена, что виноват пострадавший, который за секунду до выключения зеленого света выскочил на переход. А то, что она в любом случае должна была сбросить скорость перед пешеходником (тем более что ей все еще горел красный) и дать завершить маневр, всем кто находится на переходе, женщина почему-то не вспомнила.

Судя по баталиям в соцсетях, ни одна из сторон прислушиваться к оппонентам не собирается:

«Мой ребёнок недавно только начал ходить, сейчас ему все интересно, и он не сидит в песочнице, а ходит по дорожкам в парке от одного интересного для него объекта, до другого, не придерживаясь какой-то придуманной велосипедистами правильной траектории, а я в свою очередь хожу за ним, страхуя со всех сторон и нависая, как коршун. Так вот нас уже чуть не сбила такая же тетя, которая не уверено управляет велосипедом и для своего обучения выбрала именно дорожки парка. Вы можете сколько угодно оправдывать своё баранье упорство создавать опасность тем, что родители плохо следят за детьми, но не забудьте об этом подумать, когда сами вдруг не уследите за своим ребёнком, хотя будете предельно внимательны».

«Не слишком ли большая честь: ради непредсказуемых пешеходов, внезапно выскакивающих из кустов на дорогу в парке, бездумно лишать отдыха всех взрослых? Для детей много закрытых площадок и все дворы. Что для взрослых остаётся, если по вашему мнению, они не могут развить скорость более пешехода в парках? Абсурд».

«Не намерена ограничиваться всего лишь детскими площадками из-за того, что вам на старости лет приспичило в толпе поучиться кататься на велосипеде».

«Дети уже «отжали» у спортсменов лыже-роллерную трассу: в любой день в любое время там полно народу с колясками или малышней на великах и самокатиках. Направление движения они, конечно же не соблюдают (там есть соответствующая разметка – прим. РИА «Новый День») и еще возмущаются: мол, все эти бегуны, роллеры и велосипедисты их достали».

«Очень страшно ходить по парку Гагарина. Эти самокатчики с ошалелыми глазами летят, боишься шаг влево и вправо сделать, – жалуются горожане. – Запретите езду на них хотя бы в парках! А то как на поле боя».

«А вы что хотели в расцвет нынешнего детоцентризма? Сейчас главное годовасикам и прочим гулять, где вздумается, а взрослым, работающим людям в свободное от работы время надо пешком ходить только и умиляться (и уворачиваться) от многочисленных невоспитанных деточек, за которыми никто не следит и рожают которых ради капиталов и пособий. Вот нынешние реалии, смирись, неблаговерная. И на велике в парке кататься не смей больше, не дай Бог кто из кустов выскочит – вовек не расплатишься потом».

«Хотите кататься спокойно, выбирайте время, когда меньше пешеходов. Едьте туда, где малолюдно. Желающий провести время активно найдет способ. Есть выездки на природу, в горы специально для велосипедистов. Есть малолюдные скверы, районы и т.д. Не обязательно ездить в гуще людей и возмущаться, что они не ходят так, как вам нравится».

Справедливости ради нужно отметить, что велосипедисты и самокатчики тоже не всегда придерживаются правил движения. Особенно это касается подростков. На тех же технических проездах бора они зачастую едут по встречной полосе, увлеченно болтая между собой, и не обращая никакого внимания на то, что происходит перед ними.

Или на узком тротуаре буквально выскакивают «из-под руки» пешехода, бесшумно приблизившись сзади почти вплотную. Испуганный пешеход бросается в сторону, а там в это время, так же бесшумно несется второй велосипедист (самокатчик), решивший обогнуть «препятствие» с другой стороны.

Понятно, что мобилизацию горожан не остановишь, и конфликт между пешеходами и «двухколесниками» будет только усиливаться (некоторые уже начинают призывать применять к последним физическую силу, чтобы они не мешали «мирным» пешеходам).

Избежать этого можно, решив первые две проблемы. Но в Челябинске решать их пока никто не торопится.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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