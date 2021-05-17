Сломали три ребра писателю: В Санкт-Петербурге задержали «банду самокатчиков»

В Санкт-Петербурге задержали молодых людей, которые на электросамокатах сбивали пешеходов. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Первый инцидент произошел вечером 13 мая в центре Северной столицы. На Невском проспекте несколько самокатчиков, двигаясь на большой скорости, сбили мужчину на тротуаре.

Через несколько часов на той же улице эти же молодые люди сбили другого пешехода, остановились и начали избивать пострадавшего. Как сообщают местные СМИ, это был писатель Валерий Айрапетян, он сделал замечание хулиганам. После нападения мужчина был госпитализирован с переломами трех ребер, ушибами и синяками.

16 мая было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). «Следователями совместно с сотрудниками полиции задержан 21-летний студент одного из вузов города», – сообщили в региональном управлении СКР. Позже правоохранителям удалось задержать еще одного хулигана из «банды самокатчиков».

«Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения соучастников подозреваемого и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.05.21

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