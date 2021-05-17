Два подростка на одном самокате попали под удар иномарки (ФОТО)

Два подростка, 15 и 17 лет, катались на электросамокате по центру Екатеринбурга и попали под машину. Как рассказали в отделе пропаганды городского ОГИБДД, авария случилась вчера вечером, около 21:00,на улице Луначарского возле дома №48. 56-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» выезжал на улицу Луначарского из двора и не заметил двух пешеходов на электросамокате, которые двигались слева направо по ходу движения автомобиля.

Подростки отделались легкими травмами, у старшего из них – ушиб правой руки, у второго – ушиб правого предплечевого сустава.

Сотрудники ГИБДД установили, что мальчики через приложение арендовали электросамокат и катались на нем вдвоем. Как пояснила мама одного из пострадавших, когда они двигались между домами №48 и 50 по улице Луначарского, из двора неожиданно выехал автомобиль и наехал на них. От удара передним бампером они упали на асфальт. Шлемов и световозвращающих элементов на подростках не было.

Водитель пояснил, что выезжал из двора и остановился, чтобы пропустить пешеходов. Когда он собрался начинать движение, в его автомашину въехали двое подростков на электросамокате, после чего упали на асфальт.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что прокат электросамокатов через приложения разрешается только с 18 лет. Также в целях безопасности на электросамокате разрешается ехать только одному человеку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Пожар в коллективном саду «Луч» потушен (ФОТО). / В Екатеринбурге горит СНТ «Луч», огонь уже уничтожил 13 садовых домов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»