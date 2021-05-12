УГИБДД: самокат можно рассматривать как средство повышенной опасности

Граждане, управляющие электросамокатами с мощностью мотора не более 250 ватт, развивающие максимальную скорость не более 25 км/ч, считаются пешеходами. Поэтому столкновение пешехода с таким самокатом на тротуаре не попадает в статистику ДТП, так же, как и падение человека с самоката. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замначальника УГИБДД по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

В то же время он подчеркнул, что любое нанесение гражданину телесных повреждений, умышленное или неумышленное, – это предмет разбирательства правоохранительных органов. «Наши сотрудники по всем фактам причинения вреда здоровью человека разбираются, но уже не в рамках расследования ДТП, а в рамках других процедур», – отметил он. В частности, такими происшествиями занимаются участковые уполномоченные полиции. «Исходя из практики, самокат уже можно рассматривать как средство повышенной опасности, но пока это не урегулировано законодательством», – отметил он. Тем не менее, по словам Панфилова, в случае травмирования пешеходов сервисы по прокату электросамокатов обязаны предоставлять информацию о своих клиентах по запросу полиции.

Как уже писал «Новый День», еще в прошлом году глава Федерации автомобилистов России Максим Едрышов говорил, что регулирование для электросамокатов нужно, и большое упущение, что в ПДД до сих пор ничего не говорится о средствах передвижения, которых в миллионниках сотни. «Хорошо, что Минтранс начал хоть что-то делать, об этом с 2017 года говорят. На дорогах крупных городов сотни электросамокатов, а они по ПДД – просто пешеходы, только быстрые», – говорил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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