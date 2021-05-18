Правила езды на электросамокатах хотят включить в ПДД

Регулирование передвижения на электросамокатах может быть включено в Правила дорожного движения. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Я, как и все, видел, как врезаются и в машины, и людей, и сами падают. Здесь, мне кажется, Правила дорожного движения, стандарты по выпускам этого транспорта должны меняться. В больших городах беда назревает совершенно точно. Пока у меня закона, рецепта нет», – заявил Крашенинников.

По мнению депутата, скорость передвижения на электросамокатах должна регулироваться. «Я согласен, что каски должны быть. Я согласен, что скорость должна как-то регулироваться, или моторчики, которые у них присутствуют, надо устанавливать в технических регламентах», – подчеркнул Крашенинников.

В последнее время в России участились происшествия с участием людей на электросамокатах. Так в Санкт-Петербурге получил тяжелую травму головы солист балета Мариинского театра Давид Залеев, упав с электросамоката.

Москва, Зоя Осколкова

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