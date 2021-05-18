Солист балета Мариинского театра упал с самоката и впал в кому

В Санкт-Петербурге получил тяжелую травму головы солист балета Мариинского театра Давид Залеев. Мужчина упал с электросамоката.

Инцидент произошел 12 мая. Залеев упал, катаясь на самокате, и сильно ударился головой об асфальт. Пострадавшего госпитализировали и провели срочную операцию, сообщает «Росбалт».

Сначала было предположение, что артиста сбила машина, но потом стало известно, что он не рассчитал скорость и упал. «Комсомольская правда Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на месте происшествия Залеева нашли в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время артист находится в состоянии комы. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Залеев входит в группу Мариинского театра уже около восьми лет. Он заслуженный артист Северной Осетии, лауреат Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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