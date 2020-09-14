Автоэксперты о ПДД для электросамокатов: «А гаишники на служебных велосипедах преследовать будут?»

В новой редакции ПДД появится термин «средства индивидуальной мобильности». В них собираются включить электрические и обычные самокаты, гироскутеры и моноколеса, а также ролики, коньки, скейтборды и прочие «модные» средства передвижения. Сейчас их владельцы считаются пешеходами. Водителям этих устройств можно будет ездить где угодно: по тротуару, велодорожкам, дороге, но в последнем случае только при наличии тормозов, катафотов и фонаря. Нельзя будет ездить в пьяном виде, а на тротуарах запретят разгоняться больше чем до 20 км/ч. «Новый День» поговорил с автоэкспертами о том, упростит ли такое новшество жизнь пешеходам и автомобилистам и чего ждать от измененных ПДД в реальности.

«Нужен лимит скорости в местах, где потенциально возможно столкновение с людьми, для большинства моделей 25-30 км/ч нормальное явление, но есть электросамокаты, которые разгоняются до 120-150 км/ч. А лица, на них передвигающиеся, приравнены к пешеходам – это дикость. Нужна отдельная категория, конечно. Если на тротуарах ограничат скорость движения, то пешеходам будет безопаснее», – считает автоправозащитник Дмитрий Ларионов. Вместе с тем он указывает: наказание должно не только быть, но и исполняться – к примеру, велосипедистов, которые едут по тротуару и не спешиваются на пешеходном переходе, редко штрафуют, даже если они делают это прямо на глазах сотрудника ГИБДД. Но сам факт того, что «средства индивидуальной мобильности» пропишут в ПДД, повлияет на ход разбирательства в дорожных ситуациях.

«Сейчас если электросамокат собьет пешехода, это не ДТП, а если такой транспорт сделают подразделом транспортного средства, то это будет настоящее ДТП с пешеходом. И самокатчика могут признать виновным, если он нарушил. Сегодня если случилось ДТП с самокатом и автомобилистом по вине самокатчика, то автомобилист, конечно, сможет взыскать убытки, но и сам будет платить, потому что у него источник повышенной опасности. А тут [если появится термин в ПДД] возможно, будет ДТП между двумя источниками повышенной опасности. Но все будет зависеть от судебной практики, потому что, к примеру, велосипед как средство повышенной опасности не рассматривают», – прокомментировал автоэксперт будущие изменения.

Как считает глава Федерации автомобилистов России Максим Едрышов, регулирование нужно, большое упущение, что в ПДД до сих пор ничего не говорится о средствах передвижения, которых в миллионниках сотни. «Хорошо, что Минтранс начал хоть что-то делать, об этом с 2017 года говорят. На дорогах крупных городов сотни электросамокатов, а они по ПДД – просто пешеходы, только быстрые. Но есть непонятные вещи. Например, предлагается на самокатах – не электро, обычных – и роликах запретить управлять в состоянии опьянения. Что плохого, если слегка выпивший будет управлять таким средством? Нельзя вводить такой же строгий запрет, как и для автовладельцев, он, наверное, должен быть, но мягче. Если смотреть шире, то надо вводить для таких средств отдельные наказания и отдельные требования и решать, как за этим следить. Понятно, что номера на такой транспорт не повесить. Например, в Германии действует обязательная страховка, она очень дешевая, но все-таки есть», – отмечает руководитель ФАР.

О том, что при изменении ПДД необходимо понимать, как контролировать всех передвигающихся на скейтах, моноколесах, электросамокатах и прочем, заявил и руководитель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин. «Я категорически против того, чтобы электросамокаты были на тротуарах. Кто будет привлекать и как это будет контролироваться? Номера на них даже не представляю как крепить, только с более сложными технологиями, с использованием сканера, чипа. Этого делать не будут. Надо понимать, как полицейский сможет их остановить – на служебных велосипедах преследовать будут? Мы видим, 90% велосипедистов ездят как хотят, не спешиваются. Внесение таких изменений никак не повлияет на ситуацию на дороге», – заключил Таратухин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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