Минтранс разработал масштабные изменения в ПДД

Министерство транспорта РФ и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в Правила дорожного движения. Об этом пишет "Коммерсантъ". Издание отмечает, что поправки коснутся степени тонировки стекол автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75% до 70%. Тонировка других стекол нормироваться не будет.

Изменения затронут и требования к аптечке, огнетушителю и знаку аварийной остановки. Их параметры смогут не соответствовать конкретному ГОСТу. Помимо этого, в обновленных ПДД появится новый блок, который будет регулировать использование средств индивидуальной мобильности (электрические самокаты, моноколеса, сигвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное).

Детям до семи лет будет позволено кататься на этих средствах только в сопровождении взрослого на тротуарах и пешеходных дорожках. До достижения 14-летнего возраста подростки смогут кататься в таких местах без присмотра. С 15 лет они смогут кататься по велодорожкам и тротуарам, а в случае их отсутствия будет разрешен выезд на обочину, при наличии у средства индивидуальной мобильности тормоза, фонаря и катафотов.

Отдельно указано, что на указанных выше средствах запретят ездить в состоянии алкогольного.

Москва, Иван Гридин

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