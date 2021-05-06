Началось: челябинец на электросамокате попал под колеса легковушки

Челябинец на самокате попал под колеса легкового автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером возле ТРК «Башня» в Тракторозаводском районе. Мужчина на электросамокате пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Но водитель Toyota Corolla его не пропустил и сбил. Самокатчика госпитализировали.

Отметим, городские власти наддаются, что челябинцы начнут использовать электросамокаты как альтернативу машинам и общественному транспорту. Однако городская инфраструктура для этого совершенно не приспособлена. Кстати, пока люди на самокатах приравнены к пешеходам и должны исполнять ПДД, как положено представителям этой категории участников дорожного движения (переезжать пешеходный переход на самокате не запрещено).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.05.21

Купальный сезон откроют в Челябинске 1 июня. / «Все праздничное настроение испортили». В Челябинске контролеры устроили скандал в «Трамвае Победы». / Летальность коронавируса в Челябинской области достигла 2,4%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»