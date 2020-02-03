Спец по выделенным линиям и защитник пешеходов: в Челябинске назначен вице-мэр по городской среде

В Челябинске назначен заместитель главы города по городской среде. Этот пост занял Александр Егоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Егоров окончил Тверской государственный университет по специальности «Прикладная информатика».

Активно занимался общественной деятельностью. Являлся куратором отделения Probok.net в Твери. Руководил лабораторией «Удобный город.»

Занимался проектом развития такси, обеспеченностью парковочными местами во дворах, стимулированием общественного транспорта.

Является соавтором Свода Правил «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Последние годы работал заместителем начальника отдела Мосгортранса, занимался организацией выделенных линий для общественного транспорта.

Считает Челябинск одним из самых отсталых миллионников в России и уверен, что проезд в общественном транспорте здесь неоправданно дорог. При этом заявляет, что в Челябинске потенциал развития трамвайной сети, и у него есть видение, что с этим можно сделать.

«Парадигма городов поменялась: если раньше все затачивалось под машины, то сейчас необходимо учитывать интересы пешеходов, прежде всего, – говорил Егоров в интервью организатору движения «Челябинский урбанист» Льву Владову. – В Челябинске полный ад творится с пешеходной средой».

На вопрос, как пригласить его в Челябинск, Егоров отвечал, что, прежде, всего мэр должен сменить парадигму автомобильную на пешеходную и общественного транспорта: «Если мэр не изменит свое отношение к городу, какой бы начальник департамента или его зам не пришел, он ничего не сможет сделать: все равно будут расширять дороги, проводить дорожную революцию, сужать тротуары».

Судя по тому, что сегодня Егорова официально представили в мэрии, городские власти парадигму сменить готовы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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