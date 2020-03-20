«Я понимаю, что это война…» Александр Егоров рассказал, с чего начнет формировать в Челябинске комфортную городскую среду

Полтора месяца назад в Челябинске появился заместитель главы города по городской среде. До этого подобной должности в областном центре не существовало, да и самой средой, можно сказать, никто не занимался.

«Новый День» попросил Александра Егорова, занявшего вновь созданный пост вице-мэра, объяснить, что это вообще такое – комфортная городская среда и с чего он собирается начать.

Напомним, что до приезда в Челябинск Александр Егоров работал заместителем начальника отдела Мосгортранса и занимался организацией выделенных линий для общественного транспорта.

Новый День: Предлагаем начать с вводной темы – что такое комфортная городская среда в современных условиях? Как вообще ее понимать? Для Челябинска это понятие совершенно новое, неизведанное. Мы хотим понять, о чем мы говорим.

Александр Егоров: Отличный вопрос! Мало кто начинает именно с этого. Многие спрашивают: как вам Челябинск – как приезжему человеку?.. Но, реально, это же новая, по сути, должность. Она находится на грани со всеми другими сферами – будь то дорожное хозяйство, ЖКХ, любой вид благоустройства скверов, парков и всего. То есть городская среда – это, по сути, формирование пространства, удобного для горожанина. Этой мое такое представление.

Городская среда делится на определенные блоки.

Первый – перемещение по городу: человеку должно быть комфортно перемещаться не только в автомобиле. В Челябинске сейчас комфортнее всего именно в автомобиле, к сожалению.

Второе – это осязание, визуальное восприятие города. Здесь и вывески, и фасады зданий, и площади, скверы, пространства, озеленение – это вот все входит туда.

Это еще и дизайн улиц. То есть городская среда, как можно понять, – это не только скверы, парки и дворы. Это на самом деле вторичное. Первоочередное – это городские улицы, по которым мы с вами ходим, перемещаемся каждый день, по несколько раз в день. Чаще всего мы взаимодействуем именно с улицей. И, в первую очередь, городскую среду формирует именно профиль улицы: какой ширины тротуар, какой ширины проезжая часть, есть ли там островки безопасности, с какой скоростью едут автомобили, уровень шума, освещение ночное…

Ну и третий блок городской среды – это уже наполнение какими-то событийными мероприятиями. Проведение парадов, культурный код, граффити… Как вот это все аккумулируется, какой эффект позволяет вовлечь жителей, насколько им это интересно – это тоже очень важная грань городской среды.

Новый День: Современный город, удобный для человека – как он должен выглядеть?

Александр Егоров: Комфортность в современном городе зависит от масштабности… сомасштабности человека. Вот идет человек вдоль улицы и его окружают супергромадные здания – ему ведь, скорее всего, некомфортно. Либо с большим шумом проносятся машины в метре от него – тоже некомфортно. Поэтому в условиях нашей действительности, когда мы сталкиваемся с такими вызовами как массовая автомобилизация, современная городская среда – это именно обеспечение комфортного нахождения человека на улице. Добиваются этого разными методами – и озеленением, и благоустройством пространств, и стимулированием деавтомобилизации, ограничением автомобильного трафика. Именно такие методы считаются современными и развиваются во всем мире… И начали массово развиваться в нашей стране.

Новый День: Насколько этому понятию городской среды соответствует Челябинск?

Александр Егоров: Пока довольно слабо соответствует, я бы так сказал.

Новый День: Первое, с чего Вы начали в Челябинске – попросили горожан представить свои предложения по улучшению городской среды. Что из этого получилось? И как, исходя из присланных предложений, челябинцы сами оценивают свой город?

Александр Егоров: Челябинцы заряжены на изменения – вот что я понял. Они не равнодушны, они хотят перемен, у них прям назрело. И этот вот сбор обращений – это была такая отдушина, где они смогли выплеснуть свои желания, какие-то предложения – что они хотят видеть в городе. И если говорить о моей позиции, о моем отношении к современной городской среде, то оно совпала примерно на 90% с тем, что прислали.

Там примерно 2% спама, 8% – то, с чем я категорически не согласен: какие-нибудь ужасающие дороги через бор… Ну, в общем, такого образца. Но 90% того, что люди написали, я полностью поддерживаю и на основе этих предложений буду формировать дальнейшую программу с закладыванием бюджета на следующие годы.

Новый День: За сколько лет вы уложитесь? При благоприятных условиях? Просто хочется знать – доживем ли…

Александр Егоров: Предложения жителей носят больше локальный характер. Понятно, что они не имеют специальных знаний и навыков, не смотрят на город целиком, комплексно. В основном, каждый предлагает конкретные вещи в своем дворе, на своей остановке, на тротуаре, по которому он ходит. И это здорово. Это как раз та информация, которую никто никогда не аккумулировал. Вот предыдущие люди просто брали и расширяли дорогу. Они не спрашивали у горожан, нужно ли им тротуар сделать, либо дорогу расширить, либо скамейку поставить в этом месте. Они просто брали и расширяли на основе своего какого-то видения.

Я попробовал пойти с другой стороны: получить обратную связь и на основе этого сформировать ряд программ по озеленению, по тротуарам, по переходам. По количеству лет, сколько это все займет… Ну, не знаю.

Самое интересное, что предложения не перестают приходить. Я объявлял сбор до начала марта. Но и сейчас каждый день присылают по несколько писем, люди продолжают писать. И это довольно-таки удивительно – это не позволяет мне какую-то точку поставить, мне приходится постоянно обрабатывать письма и увеличивать мой список. Но, я думаю, на каком-то моменте я зафиксируюсь: пускай они дальше присылают – на будущее, а мы соберем какие-то первоочередные предложения.

Например, из первоочередных: планируем 40 новых пешеходных переходов (потом будет больше, понятное дело). Это не только центр, но и новые микрорайоны. Там нет переходов к остановкам, нет переходов к паркам. Эти предложения горожан мне позволили изучить город – я все указанные в письмах места пробежался по панорамам. Какие-то отсеял, с какими-то не согласился (на каждом углу мы же не будем лепить пешеходный переход или через каждые 20 метров), но где-то абсолютно разумно предлагают. И когда специалист это смотрит по спутниковым картам, по панорамам, это сразу же становится видно – где точки притяжения, куда все ходят.

Сейчас этих 40 переходов мне нужно обсудить со всеми дорожниками, балансодержателями улично-дорожной сети, посмотреть на их реакцию. Конечно, непросто все эти вещи будет реализовать. Будут сопротивления, я понимаю. Но часть из этих 40 переходов хотим сделать в этом году, остальные – в следующем.

То есть для мелких мероприятий планка – 2 года, я думаю. Если что-то глобальное – на весь город – делать, то это, думаю, 5-7 лет. А чтобы полностью городскую среду привести к тем стандартам, которые, например, в центре Москвы сейчас внедрены, внутри Садового кольца… Москва ведь тоже разнородная – внутри Садового кольца реконструированы и благоустроены улицы, там уже стало комфортно находиться, а все окраины как были, так и остались автомобильными, неудобными, некомфортными, с отсутствующими переходами и тротуарами. Вот чтобы весь Челябинск сделать комфортным и благоустроенным – это, конечно, горизонт уже совершенно другой – 10 – 15 лет. Это при благоприятных условиях.

Новый День: Сколько денег для этого надо ежегодно?

Александр Егоров: Сложно сказать. Даже не представляю, если честно. Но то, что нужно увеличивать объем средств на благоустройство, – это любому понятно. Когда на благоустройство тратится 500 миллионов рублей в год – это ни о чём для миллионника с бюджетом больше 40 миллиардов.

Новый День: Какие самые интересные были предложения? Что вам запомнилось?

Александр Егоров: На меня произвел впечатление один горожанин: он прислал целые карты – нанес новые переходы, как он это видит. Он предлагает делать их приподнятыми. Я не совсем, конечно, согласен: очень много таких перегибов в сторону пешеходов… Хоть я и за пешеходизацию, но я все равно автомобилист и понимаю обратную сторону.

Если мы все переходы условно поднимем, сделаем в уровень с тротуаром, то ничего хорошего от этого не будет. Не выйдет. Но вот большая часть его предложений – особенно по новым переходам – мне понравилась. Я каждый переход новый, который он отметил, разобрал, проанализировал и добавил на свою карту предложений.

Плюс, он сделал отдельную карту по велодорожкам… Ну, это прямо глобальная схема. Условно – на 20 лет вперед… Там весь город в велодорожках – как в Амстердаме.

Есть страны, где велодвижение составляет не 5%, а под 20% – 30% от всего трафика в городе. Ты выходишь на улицу, а мимо едут велосипедисты толпой. Вот до такого уровня нам реально лет 20.

Новый День: Нас тоже впечатлил этот проект по велодорожкам, поскольку мы сами велосипедисты... Реально его осуществить? Понятно, что потребуется длительный срок, но это ведь так заманчиво – стать велостолицей России. Или в наших условиях об этом можно только мечтать?

Александр Егоров: В Москве, где тоже пытались внедрить массовое велодвижение, программа провалилась полностью. И я понимаю, что если в Челябинске начать, она тоже провалится. Потому что первое – город большой. Он растянут. Если бы он был компактный, можно было бы внедрять функцию велосипедного движения не как спорта, а как обычный транспорт – для ежедневных поездок на работу, например. К сожалению, город большой, и велосипед не станет полноценным транспортом номер один ни при каких обстоятельствах. Нужно это понимать.

Ну, а второй момент… Я не говорю сейчас про нелепые отмазки вроде климата, которые часто используют: типа, у нас 14 месяцев в году зима – это все глупости...

Новый День: А у нас, кстати, довольно много велосипедистов зимой теперь ездит. И есть люди, которые с ЧМЗ и с конца северо-запада в центр на работу зимой добираются на велосипедах.

Александр Егоров: Пока что это люди спортивного телосложения. Идея не в этом. Идея велодвижения в том, чтобы любой человек – будь он ребенок или пенсионер – мог выйти и поехать по свободной велодорожке. Есть уже опыт, когда делается обособленная велодорожка и ее чистят раньше чем, обычную дорогу. В Копенгагене, например, сначала чистится велодорожка и только потом дорога. И это позволяет им пользоваться круглый год велосипедом. У нас это пока сложно представить.

То есть, первое препятствие – это растянутость города, а второе – невозможность перешагнуть какой-то барьер. Сначала нужно все-таки не вело развивать, а общественный транспорт. Потому что общественный транспорт – это транспорт большой вместимости. Пока мы не решим проблему общественного транспорта, проблему с парковками в городе говорить о велодвижении в том виде, когда сеть велодорожек опоясывает весь город, даже не стоит.

О каком-то точечном развитии нужно говорить, и это обязательный фактор (иначе никто ничего делать не будет). Мы вот велопарковки собираемся новые поставить, веломост анонсировали – для разработки проекта объявим конкурс среди архитекторов. Продление существующих участков велодорожек планируем: у нас на Университетской набережной есть небольшой кусок, будем смотреть, как его увязать с окружающим контентом, чтобы продлить в одну сторону, в другую…

Но сделать в городе большую велосеть – это пока мечты, конечно.

Новый День: Новая городская среда в Челябинске будет развиваться за счет автомобильной? То есть, чтобы сделать новые тротуары, какие-то общественные пространства, те же велодорожки Вам придется у автомобилистов хоть чуть – чуть, но отжать. Или как?

Александр Егоров: Вы правильно понимаете, все так.

Новый День: А вы понимаете, что это война?

Александр Егоров: Конечно.

Новый День: Автомобилисты у нас настолько привыкли, что дороги широкие места много, где захотел, там машину бросил. Не совсем так, конечно, но буквально на всех дорогах в центре по одной полосе уже заняли под парковки… И тут Вы… Со стороны автомобилистов будет большое сопротивление.

Александр Егоров: Конечно. Оно уже проявляется.

Но это же во всех городах так.

Новый День: Выделенные полосы входят в сферу вашей компетенции как вице-мэра по городской среде?

Александр Егоров: Нет. Ответственный за это Максим Николаевич Кулешов – он курирует дороги. Но я могу просто выразить собственное мнение. Тем более что мы с Кулешовым это обговаривали, и он идею поддержал… Вот какая, например, на ваш взгляд, сейчас выделенная полоса нужна?

Новый День: На проспекте Ленина?

Александр Егоров: Да, на Ленина. Это самый важный коридор – там весь общественный транспорт идет. Первое, что я сделал, – поговорил с Кулешовым по этому поводу. И он полностью поддерживает.

Новый День: По центру выделенка?

Александр Егоров: Нет, пока по краям. Там сейчас интенсивность общественного транспорта такова, что, если и ее запихать по центру, она просто не справится. Потому что сначала нужно сделать маршрутную реформу, а потом уже пускать транспорт по оси.

А, может быть, вообще потом по оси трамвай пустить. На Ленина такой пассажиропоток, что там нужен трамвай. Когда я случайно в ноябре попал на слушание генплана, я как раз это и предлагал. Ну, они особо тогда не прислушались, потому что я был просто как транспортный консультант. Вроде, так и не заложили, насколько я помню, в генплан.

Но проблема не в этом, а в том, что область забирает транспорт себе. Если бы этого не произошло, то мы бы, думаю, уже в прошлом месяце начали бы делать выделенки. А сейчас все в таком подвешенном состоянии находится.

Новый День: А в области кто конкретно будет заниматься транспортом?

Александр Егоров: Не знаю… Наверное, Нечаев – министр транспорта? Я пока не знаком, к сожалению, с ним. И они за эти полтора месяца на меня не вышли, хотя я считаюсь одним из немногих специалистов в России, кто выделенками занимается и подобным.

Новый День: То есть, область вас пока не привлекает?

Александр Егоров: Вообще не обращались, и это печалит. Я слежу за этой темой пристально. Они же там создали две недели назад комиссию специальную, могли бы включить меня в нее или хотя бы пригласить на заседание… Но нет, такого не произошло.

Продолжение читайте 21 марта. Обсудим с Александром Егоровым еще одну больную тему Челябинска – озеленение.

Челябинск, Оксана Азарова, Евгений Полак, Николай Бутов

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