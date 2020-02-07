«Пять – шесть лет интенсивной работы»: новый вице-мэр Челябинска проинспектировал центральные улицы (ФОТО)

Новый заместитель главы Челябинска по городской среде проинспектировал центральные улицы южноуральской столицы. Увиденное ему явно не понравилось.

Как уже сообщал «Новый День», в минувший понедельник глава администрации Челябинска Наталья Котова официально представила вновь назначенного вице-мэра по городской среде Александра Егорова.

До этого 32-летний чиновник работал заместителем начальника отдела Мосгортранса, занимаясь, в числе прочего, организацией выделенных линий для общественного транспорта. В Челябинске в зону его ответственности попал город пешеходный – до сих пор власти заботились об автомобилистах, буквально игнорируя тех, кто передвигается на своих двоих.

«Вчера вечером прогулялся пешком по двум улицам – Российской и Труда. Городская среда оставляет желать лучшего. В связке со всеми управлениями города будем работать над тем, чтобы это исправить!» – рассказал Егоров в соцсетях.

Судя по всему, первое, что он оценил в Челябинске – это обилие заборов.

И качество уборки тротуаров.

«По предварительным оценкам для исправления всего наследства после «дорожной революции» понадобится около 5-6 лет интенсивной работы», – резюмировал Егоров.

Фотографии Александра Егорова

Челябинск, Светлана Намская

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