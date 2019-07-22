Нам есть, чем удивить: как выглядит Челябинск за год до саммитов (ФОТО)

Ровно через год в России должны пройти саммиты ШОС и БРИКС.

О том, что столь ответственное мероприятие состоится в Челябинске, заговорили еще несколько лет назад. Тогдашний южноуральский губернатор Борис Дубровский собирался превратить саммиты в свой нерукотворный памятник, ну, и как показали последующие события, заработать «немного» реальных денег.

Челябинские чиновники тему подхватили с воодушевлением – с тех пор только и говорили, что город преобразится коренным образом. Иногда даже демонстрировали предлагаемые проекты.

И вот в октябре 2018 года президент Путин официально заявил: саммитам быть в Челябинске. Разговоры о грядущем чудесном преображении вспыхнули с новой силой. Хотя уже стало ясно: конгресс-холл на реке Миасс, на который Дубровский выдели из областной казны 3 млрд рублей, будет выглядеть иначе, чем показывали, да и тот достроить к сроку не успеют; что челябинский аэропорт реконструируют не по тому проекту, что выиграл конкурс, а так, как решили чиновники (и похоже, что историческое здание аэропорта все-таки снесут). Но оставалась еще надежда, что, наконец, почистят реку (обещали сделать в 2019 году), сделают набережную, достроят недострои (на улице Васенко даже начались какие-то работы, а конструкции на перекрестке Кашириных и Каслинской вроде бы нашли инвестора), приведут в порядок гостевые маршруты.

Но в марте 2019 года Дубровского отправили в отставку, в июне поползли слухи, что саммиты перенесут в Санкт-Петербург, а 19 июля президент Путин вновь официально объявил: встречи глав государств-участников ШОС и БРИКС будут проходить в Санкт-Петербурге, а в Челябинске в рамках саммитов будет организован ряд других мероприятий. Значит, гостей – пусть и не высокопоставленных, но много и из разных стран – принимать все-таки придется. И гости эти будут искушенные – на мероприятие такого уровня абы кого ведь не повезут. Значит, придется удивлять.

Фотокорреспондент РИА «Новый День» прошелся по гостевым маршрутам, чтобы посмотреть, как изменился город, пока готовился принимать саммиты. В дебри не лез, ходил только там, где ожидается большое скопление туристов. И оказалось, что удивить повидавших мир есть чем.

Итак, улица Кирова. Обещали реконструировать цирк и вроде бы даже построить новое общежитие для артистов. Но пока ничего не изменилось.

К мосту через Миасс тоже не прикасались

Мост по Свердловскому проспекту выглядит еще лучше

Под мостом тоже интересно

Ну, и вид на мост и за мост

Согласитесь, редко где можно встретить город-миллионник с такими буйными зарослями чертополоха в центре

В Челябинске вообще куда ни кинь взгляд, всегда есть за что зацепиться. Например, за провода

разваливающиеся исторические здания

и сооружения помоложе

непостроенные, но уже разваливающиеся громады

Несмотря на сообщения, что этому дому нашли инвестора, там никто до сих пор не появился

А собственник этого недостроя, обещавшего превратить несостоявшуюся многоэтажную парковку не то в отель, не то в студенческое общежитие в очередной раз заявил об остановке работ.

Хотя бы это здание достраивают, но вряд ли оно станет достопримечательностью. Да и на следующем фото, прямо скажем не архитектурный шедевр

В Челябинске практически в любой точке ощущаешь себя на задворках

Зато парковки и автостоянки на каждом углу

А еще пустыри,

и заборы,

заборы,

заборы

А за заборами – другие заборы

А вот так в Челябинске выглядит благоустроенная и комфортная среда

Предполагаемый центр программы саммитов

Конгресс-холл на улице Труда должен был стать украшением Челябинска. Хотя... эту улицу вряд ли можно еще как-то испортить

Главный корпус ЮУрГУ явно выбивается из живописной композиции

И рядом – один из самых дорогих отелей Челябинска, где обязательно поселят гостей саммита

И они смогут наслаждаться окрестными пейзажами хоть сверху, хоть снизу

И, наконец, пресловутая набережная: не каждому городу везет с рекой в центре. В Челябинске же не знают, что с этим богатством делать.

При этом есть в городе примеры грамотно и с любвью сделанных мест

Но к чему вот эта каменная площадь перед сквером?

Маленький цветочный островок обязательн будет окружен морем асфальта

И это, действительно, удивляет – в центре города пустутют огромные площади, которые можно превратить в общественные пространства, сделать центрами притяжения, но все, на что хватает фантазии городских властей – закатать их в асфальт и отдать автомобилям, либо оставить пустырями

Будем справедливы: за набережную все-таки взялись: вот – жаб привезли, милых таких

И даже клумбы-скамейки поставили

сиди – наслаждайся

и фонтан имеется – чем не достопримечательность?

Правда, обустроили (заросшие ступеньки, расписанные стены и цветущая река не в счет) только мизерный кусочек огромной территории...

Допускаем, что за год многое может измениться – например, саммиты в Челябинске отменят совсем, или чиновники, наконец, поймут, что город должен быть удобным и красивым не только для иностранных гостей. И исчезнут заборы, достроятся недострои, приведутся в порядок памятники, пустрыи превратятся в скверы. Или хотя бы реконструируют и обустроят часть набережной. А пока даже уткам стыдно

Челябинск, Евгений Полак

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