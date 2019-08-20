Неиссякаемая кормушка: челябинские чиновники уничтожают все живое (ФОТО, ВИДЕО)

В минувшие выходные корреспонденты «Нового Дня» побывали на двух объектах программы «Современная городская среда» и пришли к выводу, что в погоне за показателями бюджета в Челябинске могут уничтожить все живое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа «Формирование современной городской среды» была принята в Челябинске в марте 2018 года. До 2023 года предполагается благоустроить 650 дворовых территорий многоквартирных домов и 52 общественных территории, нуждающиеся в благоустройстве.

Деньги на эти цели выделяет немалые. Основное финансирование идет из федерального бюджета – без малого 1,5 млрд рублей на 5 лет. Еще более 334 млн должна выделить область. Вклад города гораздо скромнее – 90 млн.

У федерального финансирования есть один нюанс – выделенные средства должны быть освоены полностью в установленный срок. Например, в текущем году на формирование городской среды Челябинск должен потратить 285 млн федеральных рублей. Не потратит – остатки придется вернуть в Москву, а в следующем году транш из федерального бюджета сократят ровно на «сэкономленную» сумму. Поэтому главная задача чиновников – освоить бюджет, а что в результате получит город не столь важно.

Именно жертвой программы «городская среда» пал сквер возле дома №21 по улице Воровского. Под предлогом благоустройства там вырубили практически все деревья. Чиновники заявляли: уберем только больные деревья. А сделали сплошную вырубку.

Обезобразить (официально – благоустроить) сквер, по словам чиновников Советского района, просили сами жители. Отметим, что зеленый островок отделял 9-этажный дом от 6-полосной оживленной магистрали, защищая его от выхлопов, пыли и приглушая шум. Теперь все эти «блага» цивилизации беспрепятственно летят в окна обитателей дома.

Чиновники обещают взамен вырубленных берез и тополей посадить молодые рябины и яблони. Что в Челябинске понимают под компенсационными высадками – смотрите ниже.

В городе, действительно, есть немало мест, которые не мешало бы благоустроить. Например, вот эту территорию у одного из корпусов аграрного университета.

Это самый центр – проходимость большая. Поставьте скамейки и высейте газон – и горожане вообще, и студенты в частности будут благодарны. Но – нет. В этом случае наверняка заявят, что это территория федерального вуза, город не может… Странные чиновники, которые ничего в своем городе не могут – ни нелегальной торговлей справиться, ни порядок в сфере перевозок навести, ни газоны посеять.

С другой стороны, как посмотришь, что они могут, – так лучше бы и не делали ничего.

Вот, к примеру, площадь у краеведческого музея. Интересно, кто ее проектировал: елки посажены так, что не дадут тени на скамейки, даже если вырастут.

В результате пространство не работает – мало кому хочется сидеть под палящим солнцем.

А вот рядом есть уютный зеленый уголок, но он огорожен забором – руководство музея не хочет никого видеть на своей территории и закрывает все, что можно, на замок. Сами музейщики этот участок тоже не используют.

Или вот креативчик от «хозяев города»: убогий серый забор в центре прикрыли рекламой – смотрится весьма живописно

В кои веки в Челябинске начали обустраивать набережную. Начали с самого «необходимого» – ограждения.

Кто только ни говорил местным властям, что река в центре города – это богатство. Ее нужно использовать, вплетать в городской дизайн. Люди должны видеть воду – она успокаивает, вносит гармонию… Но у администрации Челябинска свои представления о богатстве и том, что нужно людям.

Поэтому ограждение набережной решили сделать еще выше, чем было до этого.

Могли сделать хотя бы так:

Но будет так:

С другой стороны, а на что там смотреть-то? На реку, которая не оценила, что ее почистили, и снова неблагодарно зацвела?

Да и жабий уголок с этой стороны выглядит непрезентабельно

Сразу появляется вопрос, а на что там, собственно, потратили 1 млн рублей? Так что лучше пусть не смотрят и вопросы не задают.

И, наконец, апофеоз благоустройства от челябинских чиновников. Не успели мы похвалить вид,

как его уничтожили: снесли и деревья, и боковой газон.

И горожане вынуждены наслаждаться такой вот красотой – то ли в огороде гуляешь, то ли на кладбище.

А теперь вы этих обрубков не увидите – 19 августа деревья снесли под чистую.

Говорят, мешали благоустраивать

А еще месяц назад тополя создавали живописный вид, услужливо прикрывая архитектурный беспредел

Теперь этих деревьев не существует.

Но вырубленные уже заменили. Вот видите два молодых, сильных и красивых дерева?

А они есть:

И все компенсационная высадка в этом сквере – такие вот чахлые вички.

Даже если они выживут, до нормальных взрослых деревьев им расти лет 30 – 50. А горожане тем временем будут наслаждаться закатанным в бетон и асфальт городом, где большую часть года царят НМУ и нечем дышать.

Но, скорее всего, эти веточки не переживут даже ближайшую зиму. А это значит, что следующем году их можно будет заменить на новые вички и снова «освоить» бюджетные средства – так до бесконечности.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 20.08.19

Антикоррупциенный провал: чиновники стали чаще уходить от ответственности за препятствия бизнесу. / В Челябинске скончалась девушка, пострадавшая при столкновении мусоровоза и автобуса. / В Троицке из районной газеты уволили неугодного главреда, заменив ее дочерью сотрудницы областного правительства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»