Калининские миллионы: что осталось от скандального благоустройства челябинской набережной менее чем через год (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Часть средств, потраченных в 2019 году на благоустройство Калининского района, оказались выброшены на ветер: некоторые вички, высаженные под видом взрослых деревьев, зиму не пережили, а дорогущие кедры, ради которых снесли здоровые тополя, рискуют погибнуть в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», программа «Формирование современной городской среды» была принята в Челябинске в марте 2018 года. До 2023 года предполагается благоустроить 650 дворовых территорий многоквартирных домов и 52 общественных территории.

На эти цели из федерального бюджета в течение 5 лет обещали выделить без малого 1,5 млрд рублей, еще более 334 млн должна выделить область. Вклад города гораздо скромнее – 90 млн.

Но у федерального финансирования есть один нюанс – выделенные средства должны быть освоены полностью в установленный срок. Например, в минувшем году на формирование городской среды Челябинск должен был потратить 285 млн федеральных рублей. Если бы не успели – остатки пришлось бы вернуть в Москву, а в текущем году транш из федерального бюджета сократили бы ровно на «сэкономленную» сумму. Поэтому чиновники старались любыми путями освоить бюджет, а что в результате получит город, было уже не столь важно. Так, в Калининском районе при проведении благоустройства сквера у органного зала «Родина» спилили 18 тополей. Чиновники заявили, что деревья были старыми и больными. Потом выяснилось, что не таким уж и старыми и вполне здоровыми. Но чиновникам нужно было освоить деньги, выделенные на благоустройство, и они решили заменить тополя на кедры, которые выделяют в 7 раз меньше кислорода.

Кроме того, под видом взрослых деревьев у «Родины» посадили чахлые рябинки, некоторые откровенно напоминали вички. Дело даже дошло до правоохранительных органов: депутат районного Совета Елена Вахтина обратилась в прокуратуру с просьбой проверить, были ли нарушения при проведении благоустройства скверу у органного зала «Родина». Оттуда дело отправили в полицию.

Но потом все как-то стихло, а вчера власти Челябинска весь день рассказывали о глобальном благоустройстве Калининского района, демонстрируя главу Сергея Колесника то в березах за ареной «Трактор» (территорию собираются комплексно облагораживать – на эскизных проектах, запечатленных в кадре, деревьев гораздо меньше, чем за спиной у главы, и это напрягает), то расчищающим набережную реки Миасс от Северо-Крымской до Косарева.

А «Новый День» решил проверить, как сегодня выглядит прошлогоднее «благоустройство», на которое были потрачены миллионы рублей: на набережной еще в прошлом году, помимо крупномеров, обещали обустроить экотропу, установить скалодромы, скамьи для отдыха, мишени и кольца для бросания мячей – все это оценивалось в 25 млн рублей.

Практически ничего из обещанного на набережной мы не нашли – возможно, не там искали. На месте только деревья, причем, не все живые.

Так рябинки выглядели в 2019 году перед посадкой

А так – сейчас

Это деревце вообще признаков жизни не подает:

Эти тоже едва дышат

Июль 2019 года:

Август 2019 года

Май 2020 года:

Лето 2019

Май 2020

Березки вроде бы зеленые, но очень странной формы

Те самые рябины, ради которых снесли тополя. Так сказать, равноценная замена

Но это мы нагло залезли на газон, а с пешеходной дорожки вид более захватывающий:

Персловутые 25-летние 6-метровые кедры. У одного вид явно нездоровый: он сохнет и до 30-летия рискует не дожить.

Как и этот зачаток дерева, который уже мертв:

Но ничего страшного, ведь вокруг столько взрослых, сильных и красивых деревьев:

А это, возможно, та самая экологическая тропа:

Дорожка уложена так, что через щели обязательно что-нибудь прорастет,

и будет экологичненько:

А из этой дорожки уже полезла соль

Это говорит о том, что плитка уложена с нарушением технологии, ее нужно перекладывать

Мы отправили главе города Наталье Котовой запрос с просьбой ответить, проверяет ли городская администрация территории, благоустроенные в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году – что от этого благоустройства осталось после зимы? Оценивал ли кто-нибудь ущерб? Предусмотрена ли какая-то ответственность для глав районов, допустивших подобное «благоустройство» и подрядчиков, выполнявших работы? Если да – то какая? Надеемся, что ответы на эти вопросы прозвучат в ходе аппаратного совещания 18 мая.

Кстати, менее, чем в 500 метрах от органного зала «Родина» и буквально под носом у администрации Калининского района есть сквер. В нем много действительно взрослых и красивых деревьев, скамеек и всегда много людей.

Но нет ни одного фонаря. Тратя миллионы на снос здоровых деревьев и высадку хилых вичек, чиновники не торопятся осветить востребованную у горожан зону отдыха. Хотя... судя по тому, как у них получается благоустройство, пусть лучше к этому скверу не прикасаются.

Челябинск, Евгений Полак, Светлана Намская

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