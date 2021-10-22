Калининские миллионы: в Челябинске заявили об афере с детскими комплексами

В Челябинске пытались похитить детский комплекс. А до этого исчезли 5 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой неделе общественники выяснили, что «детский городок» рядом с ледовой ареной «Трактор», мягко говоря, не соответствует заявленному. Чиновники отчитались об установке конструкции за 6,3 млн, а общественники обнаружили на указанном месте две горки ценной 1,5 млн, соединенные мостиком с кустарным сварочным швом.

Отметим, что под видом детской площадки нельзя установить абы что: все конструкции должны быть сертифицированы и согласованы. Но в Калининском районе, похоже, решили, что подмены никто не заметит.

После того, как эта информация начала появляться в соцсетях, началось и вовсе странное: площадку огородили забором, а территорию, на которой она стояла, зачем-то начали перекапывать.

Общественники решили, что чиновники пытаются скрыть улики, и вызвали на место полицию и депутатов.

«Принял участие в рабочей группе депутатов на территории сквера у ЛА Трактор, где были похищены федеральные средства Национального проекта России на наших детях.

Сегодня ночью неизвестные хотели скрыть следы преступления, увезти подложный детский городок. Но активные жители им не дали. Написаны обращения в СК РФ и полномочному представителю Президента России Якушеву, – рассказал депутат Марсель Хазиев. – Как депутат, могу заявить, что денег в городе очень много, федеральных проектов тоже, но то, как они расходуются и то, как исполняется бюджет города Челябинска и ряда районов – Калининского, например, вызывает вопросы.

Глава города Наталья Котова уже почти не исполняет свои функции, прячется от людей и депутатов, хотя на нее уже никто и не выходит, потому что без толку».

Депутат отправил в прокуратуру запрос с просьбой разобраться, какая площадка лучше и куда делась разница в цене – почти 5 млн рублей.

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