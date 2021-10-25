Челябинские власти предпочитают не обсуждать скандалы в Калининском и Центральном районах

Челябинские власти игнорируют скандалы, развивающиеся в районах городах.

Как уже сообщал «Новый День», в конце минувшей недели «вспылили» две довольно неприятные истории. Одна – в Калининском районе: рядом с ледовой ареной «Трактор» общественники обнаружили две дешевые конструкции, соединенные кустарным способом вместо детского комплекса стоимостью 6 млн рублей. Когда об этом стало известно, конструкции попытались убрать.

Второй скандал разгорелся в поселке Шершни, где при прокладке траншеи наткнулись на массовое захоронение людей. Прибывшие на вызов полицейские забрали часть костей на экспертизу, а остальные останки посоветовали выкинуть. Место обнаружения сутки стояло неогороженным, пока опять же не вмешались общественники.

Любопытно, что сегодня на аппаратном совещании в мэрии ни словом не обмолвились ни по поводу одной, ни по поводу второй истории. Глава Калининского района Сергей Колесник, правда, пожаловался на екатеринбургского подрядчика, работающего у ЛА «Трактор», который не предоставляет документы и не реагирует на претензии. Но что это за претензии – предпочел не уточнять. А о Шершнях вообще не упоминали.

Подобное поведение чиновник наталкивает на мысль, что городские власти либо считают исчезновение 5 млн рублей и разбросанные по улице человеческие останки обычным делом, либо пытаются замять скандалы.

Тем временем, проверку ситуации с детским городком у ЛА «Трактор» начал отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Челябинска. В действиях подрядчика усматриваются признаки мошенничества, а в действиях администрации Калининского района – халатности: работы, не соответствующие условиям контракта, были почему-то приняты.

В истории с человеческими останками в Шершнях разбирается Следственный комитет.

Челябинск, Павел Зварзин

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