Останки предложили выкинуть: в Челябинске случайно обнаружили массовое захоронение

В Челябинске случайно раскопали массовое захоронение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Шершни решили подключить дом к канализации, вызвали тракториста, чтобы вырыть траншею для трубы и во время «раскопок» обнаружили человеческие скелеты, черепа, сапоги, подошвы ботинок.

По мнению челябинского краеведа Юрия Латышева, это, скорее всего, захоронение жертв политических репрессий 30-х годов прошлого века.

Отметим, что хозяева дома сразу же вызвали полицию. По их словам, представители правоохранительных органов приехали, забрали часть костей, а остальные предложили выкинуть.

Так поступить с человеческими останками у хозяев дома рука не поднялась.

«Сегодня съездили с Юрием Латышевым к дому на Шершнях, возле Тополиной аллеи, где вчера было обнаружено массовое захоронение, – рассказал сегодня руководитель челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. – На дороге по-прежнему разбросаны скелетированные человеческие останки: кости в ботинках, нижние челюсти с зубами, в яме три черепа. Все это осталось даже после приезда сотрудников полиции и экспертов. Никто ничего не забрал, и ленточку не натянул.

По рассказам жильцов дома, им предложили самостоятельно распорядиться находкой, а в яме, которую копали для устройства канализации, начать строительство и обустройство.

Предположительно, данное захоронение может относиться ко временам сталинских репрессий. По рассекреченным данным КГБ с 1937 года, большинство расстрелянных граждан захоранивали в заброшенных золотых шахтах возле Шершней. Самое массовой место обнаруженного захоронения репрессированных находится на «Золотой горе», совсем недалеко от этого места.

По факту данной находки написал заявление в Следственный комитет. Ну, нельзя так: в Конституции, после «обнуления», три раза про память предков и важность её сохранения, а на деле – цинизм».

После того, как начался скандал, отреагировали чиновники: сейчас место обнаружения останков обнесли красной лентой.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.10.21

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