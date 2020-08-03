Калининские миллионы – 2: на Университетской набережной Челябинска гибнут молодые деревья, глава района не реагирует (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Глава Челябинска Наталья Котова намерена лично проверить, как в районах идет процесс благоустройства и озеленения.

Инспекция назначена на текущую неделю. Заявляется, что главы районов будут не в курсе, когда и куда направится градоначальница: их будут вызывать на место по факту обнаружения проблем.

РИА «Новый День» предлагает Наталье Котовой прогуляться по скверам Университетской набережной и еще парочке ближайших скверов, чтобы лично посмотреть, как можно без огня сжечь десятки бюджетных миллионов.

Напомним, в 2019 году вдоль Университетской набережной в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» разбили три парковых зоны. А в этом году деревья начали гибнуть.

Мэрия в курсе: управление экологии и природопользования городской администрации 15 июля сообщило, что в сквере возле домов №22 и 24 на Университетской набережной в угнетенном состоянии находятся 28 сосен и что в администрацию Калининского района «направлено письмо о необходимости обеспечить надлежащее содержание зеленых насаждений… В случае необходимости провести замену погибших деревьев и кустарников».

А 17 июля ситуацию прокомментировал сам глава района Сергей Колесник: чиновник не поленился написать много букв о том, на каком основании администрация района осуществляет свою деятельность, выполняет работы по содержанию территории и даже процитировал несколько общих положений из муниципальных контрактов, но ни слова не сказал по существу вопроса.

22 июля прокуратура сообщила: 249 деревьев и кустарников, высаженных в Центральном, Советском, Ленинском и Калининском районах в рамках 17 муниципальных контрактов, заключенных администрацией города в прошлом году, погибли.

«Также были выявлены факты непринятия администрациями районов мер по понуждению подрядчиков к исполнению гарантийных обязательств по компенсационной высадке погибших деревьев и случаи ненадлежащего исполнения подрядными организациями обязанностей по поливу и содержанию насаждений», – заявили в ведомстве. – Главам администраций Центрального, Советского, Ленинского и Калининского районов (Виктор Ереклинцев, Владислав Макаров, Александр Орел и Сергей Колесник) были вынесены прокурорские представления об устранении выявленных нарушений закона с требованиями незамедлительного их устранения и привлечения виновных должных лиц к ответственности.

Также о выявленных нарушениях в деятельности администраций районов была проинформирована глава Челябинска Наталья Котова».

Однако на следующий день представители мэрии объяснили гибель деревьев не отсутствующим уходом, а происками жителей (выкапывали деревья или, наоборот, несанкционировано их сажали) и их домашних питомцев, справляющих нужду на новых газонах.

Почему погибли деревья в Калининском районе уточнять, правда не стали, заявив лишь, что подрядчик уже выплатил штраф.

Штраф, может, и выплатил, но в скверах на Университетской набережной ситуация не изменилась ни на йоту. Точнее, стали еще хуже, чем было в середине июля. Но и сегодня Наталья Котова, требуя от глав районов отчета по зеленым насаждениям, главе Калининского района не сказала по этому поводу ни слова. А сам Колесник об исполнении предписания прокуратуры и требования управления экологии умолчал.

Корреспонденты РИА «Новый День» прогулялись по Университетской набережной на прошлой неделе, а теперь предлагают пройтись этим маршрутом Наталье Котовой и либо, спросить у г-на Колесника, почему он не торопится заставить подрядчика исправить ситуацию (подрядчик, кстати, не случайный, а неоднократно получавший контракты от администрации района), либо объяснить свою снисходительность к главе района, не способного содержать в порядке вверенную территорию.

А на тот случай, если у градоначальницы не хватит времени или желания самой убедиться в плачевном состоянии высаженных в прошлом году в скверах Калининского района деревьев, публикуем фоторепортаж, наглядно демонстрирующий ситуацию (еще раз мы проверили скверы 2 августа – ничего не изменилось, разве что лужи подсохли).

Мы начали обход со сквера у дома №65 на улице Молодогвардейцев:

Засохший «молодняк» видно сразу

Современный газон

А здесь, наверное, когда-нибудь что-нибудь будет. Или нет

Следующий сквер у дома №36 на Университетской набережной:



Похоже, это любимый размер деревьев Сергея Колесника: в прошлом, да и в этом, году у него по всему районы такие недомерчики высаживали

Зато трава на тротуаре растет вовсю

Загадочный объект на детской площадке

Не удивительно, что в сквере нет никого, кроме любителей пивасика,

ну, и засохших деревьев

Далее на пути сквер возде дома №30 на Университетской набережной:

И опять калининская «классика» озеленения



Традиционный газон без травы

и песочницы без песка

Тут даже ландшафтным дизайном пробовали заниматься – за отдельные деньги, скорее всего:

Огромная лужа встретила нас и на входе в сквер у дома на улице Чайковского:

Старые скамейки, проросшая плитка

Обвалившаяся облицовка:

Ржавый забор, огораживающий бетонный блок – видимо, очень ценный.

Кругом уныние и запустение.

Ну, и выход соответствующий – через дыру в заборе:

И, наконец, тот самый сквер у домов №22 и №24 на Университетской набережной:

Хочется спросить, когда депутат Свеженцев был здесь в последний раз? Перед сентябрьскими выборами 2019 года?

Интересно, этим деревьям тоже дали имена, как кедру Саше на набережной возле Торгового центра? Саша, кстати, выглядит так же неоптимистично, как и в мае.

Больше похоже на хаос, но в отчетных документах это, скорее всего, значится как сад камней

И на последок свежая фотография с набережной у торогового центра, где Сергей Колесник, побывав с нами примерно в одно и то же время в начале мая не заметил никаких сохнуших деревьев и вичек. Он увидел только вовсю цветущие яблоньки. А это что там у вас сейчас «цветет», Сергей Валерьевич?

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 03.08.20

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