Иногда лучше молчать: глава Калининского района Челябинска попытался оправдаться за набережную (ФОТО)

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник ответил на претензии РИА «Новый День» по благоустройству набережной реки Миасс.

Напомним, мы проверили, как себя чувствуют высаженные в прошлом году деревья – выглядели они на момент нашей «инспекции» впечатляющие – слегка зеленеющие тонкие вички и сухие прутики. Не меньшее впечатление произвела и новенькая тротуарная плитка с огромными щелями.

Мы направили главе города Наталье Котовой запрос с просьбой ответить, проверяет ли городская администрация территории, благоустроенные в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году, – что от этого благоустройства осталось после зимы? Оценивал ли кто-нибудь ущерб? Предусмотрена ли какая-то ответственность для глав районов, допустивших подобное «благоустройство», и подрядчиков, выполнявших работы? Если да – то какая? И приложили фотографии, демонстрирующие, как выглядит набережная за 25 млн бюджетных рублей.

Наталья Петровна наши претензии главе Калининского района озвучила, но ни фотографии, ни набережную вживую, похоже, не видела. Иначе вряд ли бы спокойно и без единого комментария выслушала бодрый отчет подчиненного.

Г-н Колесник уверенно «отбил» все наши «подачи», но лучше бы он промолчал.

«Принятые в 2019 году элементы благоустройства и озеленения находятся на 3-летней гарантии. Мы ежегодно 3 раза в год – в начале, середине и конце строительного сезона осуществляем комиссионные осмотры с приглашением подрядчика и организации, осуществляющей технический надзор. По указному объекту 8 мая было проведено комиссионное обследование, были направлены две претензии подрядчику и МРСК, которое нанесло ущерб озеленению при проведении земляных работ по прокладке электрокабеля», – сыпанул канцеляризмами чиновник.

Но все равно стало понятно, что если инспекция, действительно, была, то сам глава района в ней участия не принимал, а если принимал, тогда кого-то явно покрывает. Иначе как объяснить его следующую тираду: «Вички – это не вички, это яблоньки. Они были высажены в 2018 году и в рамках контракта 2019 года бережно пересажены. На сегодняшний день яблоньки все распустились, живут и здравствуют».

Мы тут же отправились посмотреть – вдруг и правда чахлые посадки покрылись буйным цветом. Сравните сами: эта фотография сделана 7 мая

А эти – сегодня, 18 мая

Так, по мнению главы Калининского района, выглядят цветущие яблони.

Сергей Валерьевич! Цветущие яблоньки – на фото внизу (они, между прочим, посажены в этом месяце буквально в нескольких шагах от вашего служебного кабинета)

А на набережной у вас растет не пойми что и далеко не все зеленеет, не говоря уже о цветении. И именно об этих посадках вас спрашивали и мы, и глава города.

Хорошо, что Колесник на аппаратном совещании не стал пересказывать умилительную историю о больном кедре Саше, которую сего словам в минувшую субботу выложила в соцсетях пресс-служба мэрии:

«Пост умиления. В Калининском районе на набережной болеет один из 16 кедров, из числа высаженных в прошлом году. Так вот, подрядчики, которые занимаются там уходными работами, дали ему имя – Саша. За Сашей ухаживают, как за болеющим человеком. И каждый из числа ответственных за благоустройство в Калининском районе понимает, когда ему говорят: «Сашу полили, Саша выздоравливает».

Выступая перед коллегами, Колесник был более сдержан: «Действительно, один заболел. Все-таки, переезд – семь пожаров. Приживаемость все-таки 94%. Идет усиленный уход. Перспективы по этому кедру положительные».

Сергей Валерьевич, вы сами давно Сашу видели? На выздоравливающего он похож не очень.

А тут еще один кедр желтеть начал.

Конечно, по сравнению с тем, как выглядит Саша, это можно расценить как легкий насморк. Но за кедр тревожно: с такими-то подходами, когда деревья – это не живые существа, а «элементы озеленения».

Кстати, об элементах, 3-летних гарантийных обязательствах (пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов в прошлом году почему-то говорил, что гарантия по этим деревьям 5 лет) и уходовых контрактах. Посмотрите, как усиленно ухаживают за рябинками, высаженными на участке от Каслинской до Свердловского проспекта тоже, судя по всему, в прошлом году.

Колесник сегодня сказал, что на озеленение этого участка в текущем году потратят 3 млн 541 тысячу рублей. А тут и так все зелено, сорняки скоро рябину перерастут.

Мы опять чего-то не понимаем? Как с плиткой?

«На этом объекте была использована декоративная многоцветная разноразмерная плитка с закругленными кромками. Поэтому визуально – по сравнению с кромками так называемой прямой плитки – как будто бы выступы увеличены. Но на самом деле все в нормативном состоянии», – заявил Колесник.

То есть, когда с одной стороны щель между плитками 6 миллиметров, а с другой 2 – это соответствует ГОСТу?

Когда одна плитка стоит выше другой, а в стыки между ними спокойно входят пальцы, ручки и проваливаются ключи – так и должно быть?

В любом городе набережная – это центр притяжения. А в Челябинске – «объект благоустройства», где, по версии главы Калининского района, вовсю цветут яблони,

колосятся декоративные газоны,

и вообще красота. Правда, Сергей Валерьевич?

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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