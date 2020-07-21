Челябинцы раскритиковали благоустройство перед главным корпусом ЮУрГУ и на бульваре Ленина

Челябинцы раскритиковали благоустройство территории перед главным корпусом ЮУрГУ: реконструкцию фонтана выполнили некачественно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на месте старого и давно неработающего комплекса сделали современный сухой фонтан, но, как всегда, либо что-то не учли, либо привлекли к исполнению идеи непрофессионалов.

«На гранитной площадке сделали неправильную разуклонку, и теперь вода бежит через тротуар по проспекту. Потом ручьи даже заворачивают на улицу Энтузиастов, – написали в соцсетрях активисты группы «Челябинский урбанист». – Выглядит очень неопрятно. Такая работа не должна была быть принята.

Фото: «Челябинский урбанист» (Fb)

Вообще, по скверу на Тернопольской много вопросов. Для его очень слабого благоустройства было сделано много закупок:

3 млн – проектирование 6,8 млн – ремонт фонтана 3,9 млн – монтаж малых форм 23,7 млн – озеленение, покрытия и лекторий (?) 1,7 млн – монтаж малых форм 2 млн – гранитная плитка И недавно разыграли новый контракт на 10,7 млн – на озеленение Ленина, Воровского и опять сквера на Тернопольской!»

«Вот озеленение как раз там сильно уменьшилось, – комментируют пост горожане. – Красивые кустарники полностью исчезли, трава на газонах тоже. Деревьев поубавилось, а больных елей стало больше. Даже пресловутые однолетники в этом году там не посадили».

«У одного фонтана не совпадают сопла с отверстиями на земле, вода ударяется в металл и разбрызгивается в разные стороны. Выглядит стрёмно. Площадку не чистят от грязи».

«Работа плохая, на тройку. Чаши фонтанов не соответствуют размерам площадки, они должны быть больше по площади. В таких габаритах фонтаны кажутся убогими, не достойными областного центра. Качели установлены так, что уже вытоптаны позади них газоны и редкие жидкие веточки кустарников. Близость качелей к газонам обеспечила постоянную грязь на площадке. Плиты керамогранита не выдерживают никакой критики. Дёшево и ненадолго. Такие же у памятника Курчатову. Всё будет разбито «спортсменами». Как всегда, лучше и не хотели. Классную задумку для защиты от жары сделали лишь бы отделаться. Пардон за тавтологию».

«Качество работ очень плохое: многочисленные провалы в тротуарной плитке, как следствие – застой воды и размывание основания тротуара. Крепёж армирующий сетки на фонтане – просто нет слов. Эта облицовка керамогранитом продержится очень недолго. Хочу по этому вопросу писать жалобу в администрацию».

Фото: «Челябинский урбанист» (Fb)

«Никто не проверяет глав районов, которые сами заказывают и сами принимают работы. А не принимать работы им не интересно. Поэтому они принимают в любом качестве исполнения. Если мы не будем возмущаться, все так и будет сделано из говна и палок – ненадежное, недолговечное, шатающееся и разваливающееся», – резюмирует «Челябинский урбанист».

Есть вопросы у горожан и по бульвару на проспекте Ленина: этим летом там появилось масса скамеек, урн и качелей. Но некоторые зоны отдыха выложены крупноячеистой плиткой, через отверстия которой пробивается трава. Выглядит красиво, но дети постоянно запинаются о крупные ячейки, женщины проваливаются в них каблуками, и даже мужчины жалуются, что ходить по такому покрытию неудобно.

Кстати, обычно подобную плитку используют для оборудования небольших автостоянок: грязь и вода с колес стекают через ячейки, и площадка всегда выглядит опрятно.

Чем руководствовались в администрации Центрального района, выбирая подобную плитку для пешеходных зон, не ясно.

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