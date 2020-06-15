Бессилие или безволие? Власти Челябинска почти год не могут заставить подрядчика выполнить гарантийные обязательства (ФОТО)

Мэрия Челябинска до сих пор не может заставить подрядчика переложить криво уложенную плитку на набережной.

Как уже сообщал «Новый День», благоустройство южной части набережной реки Миасс на участке от улицы Кирова до улицы Красной закончили в сентябре 2019 года. И уже тогда в адрес подрядчика прозвучала резкая критика:

«Я испытал двойное чувство: сильное разочарование от того, что разучились даже класть плитку, и радость от понимания, что переделывать будут быстрее, чем я рассчитывал, – комментировал ситуацию челябинский урбанист Лев Владов. – Халтурная работа по укладке дорогущего гранита приведет к печальным последствиям довольно быстро».

Прошлой осенью побывала на набережной и глава города Наталья Котова. И велела все переделать.

Прошла зима, а за ней и весна, но плитку никто не перекладывал. 17 мая председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров на вопрос РИА «Новый День», что это за безобразие, сначала пытался говорить о допустимых отклонениях, но потом сообщил, что еще в апреле подрядчику была выдвинута претензия. Реакции пока не последовало, но если и дальше не ответит, будет подан иск в суд. Сколько еще готова ждать мэрия, Кучитаров не уточнил. Вопрос был вновь поднят на аппаратном совещании в мэрии 18 мая. «Комитет дорожного хозяйства вставил подрядчику «ЯКК» претензию, – повторил Кучитаров. – Если он не выполнит гарантийные обязательства, в том числе судебное разбирательство не исключаем».

«Активнее надо работать, время идет, – сурово сказала Наталья Котова. – Доложите мне в среду (20 мая – прим. РИА «Новый День») о решении этого вопроса».

Сегодня 15 июня – к плитке, по-прежнему, никто не прикасался.

Зато с этой стороны набережной появился новый «арт-объект» – вечно забитая мусором урна:

7 июня 2020 года

14 июня 2020 года

А с другой стороны набережной – в Калининском районе – уже сделали работу над ошибками.

Так выглядела плитка 18 мая (глава района Сергей Колесник утверждал, что это оптический эффект возникающий из-за того, что плитка фигурная):

А так она выглядела 14 июня:

Щелей, действительно, не видно. Правда, справились еще не со всеми «косяками» в укладке,

но над этим усердно работают:

Такая вот красота

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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