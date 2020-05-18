Эко-партизаны и диверсанты: в центре Челябинска происходят странные вещи (ФОТО)

В центре Челябинска происходят странные вещи: неизвестные несанкционированно подсаживают зелень в парки и скверы, а известные, но, похоже, незрячие превращают набережную в большой хаос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в майские праздники в сквере на Алом поле появились новые посадки.

Но очень странные. Это даже не хилые вички, которые в минувшем году администрация Калининского района вместе с некоторыми сотрудниками мэрии пытались выдать за красивые и сильные деревья. Это какие-то обломки обрубков.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев заявил: «Это не мы. Это какой-то дед ходит и отростки на газоны подсаживает».

Действительно, трудно представить, что какой бы то ни было подрядчик применял такую технологию посадки. Почерк явно выдает садовода-любителя:

Но дело в том, что мы видели этого «деда»: лет 40 – 45, крепкого телосложения и примерно 1 метр 90 см ростом. Вел себя уверенно, хворостинки садил среди бела дня. Мы хотели спросить, что это делает, но он был так увлечен беседой с какой-то дамой, что нам пришлось уйти ни с чем (мы же тогда не знали, что он «партизанит», а то бы проявили настойчивость).

Все это мы и сообщили главе Центрального района. «Еще один? – удивился Ереклинцев. – Мне про деда рассказывали, который ходит и что-то похожее на иву садит».

Откуда взялись эко-пратизаны и на что они рассчитывают, сажая столь маленькие отростки на муниципальных газонах, пока остается невыясненным. Возможно, на акт благотворительного садоводства их подвигли погибающие на Алом поле деревца, высаженные в прошлом году.

Целая грядка засохших туй – это, действительно, душераздирающее зрелище.

«Это был эксперимент, – рассказывает Виктор Ереклинцев. – В прошлом году нам предложили попробовать высадить туи. Мы согласились. Но подрядчик затянул. Да еще и нарушил технологию. Но деревца живые: мы с Верой Викторовной Меркер (директор ботанического сада ЧелГУ, кандидат биологических наук – прим. РИА «Новый День») их осмотрели – там есть зеленые побеги. Все засохшее обрежем, будем их лечить. Бюджетные средства привлекать не будем. Я сам этим займусь со своими сотрудниками. Под руководством Веры Викторовны, разумеется».

Высохли хвойники и у оперного театра.

Там пытались разбить так называемый «Сад ШОС и БРИКС»: пару лет назад участники проекта «Зеленый театр» (позиционирующие себя как «сообщество бизнесменов, чиновников, активных горожан и представителей СМИ, желающих озеленить Челябинск своими силами и собирающих на это деньги при помощи спектаклей, в которых сами же и играют) высадили на площади Ярославского именные деревья. Возле каждого поставили табличку – чтобы (в отличие «партизан» на Алом поле) все знали, чьих рук дело.

Активно эту историю попиарили: «Деревца подрастут, и этот сад станет еще одной точкой притяжения челябинцев», – писала газета «Губерния». Но саммиты перенесли, а деревца засохли. И теперь все придется переделывать.

Какой саммит, такой и сад

Будут переделывать и южную сторону набережной реки Миасс от улицы Кирова до улицы Красной. Летом прошлого года провели реконструкцию этого участка, вызвав в городе большой ажиотаж. Но пристальное внимание челябинцев не помешало подрядчику косо-криво положить в пешеходной зоне плитку.

На вопрос РИА «Новый День», что это за безобразие, председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров сначала пытался говорить о допустимых отклонениях,

Это допустимо?

но потом сообщил, что еще в апреле подрядчику была выдвинута претензия. Реакции пока не последовало, но если и дальше не ответит, будет подан иск в суд. Сколько еще готова ждать мэрия, Кучитаров не уточнил. Не смог глава комитета, выступившего заказчиком этих работ, ответить и на вопрос, на всем протяжении набережной такая «красота» или только на отдельных участках.

Для сравнения: набережные в других российских городах – плитка без «отклонений»

и вид на воду:

А это Челябинск:

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 17.05.20

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