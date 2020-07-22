Управление дорожного хозяйства Челябинска заподозрили в сговоре с коммерческой организацией: челябинское управление ФАС России возбудило дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения между подразделением мэрии и ООО ТПК «ЯКК».

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС был объявлен аукцион на реконструкцию центральной части Челябинска. Проект предусматривал приведение в порядок пешеходной зоны вдоль улицы Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы, а также южной стороны набережной реки Миасс от улицы Красной до улицы Кирова.

Начальная цена контракта составляет 111,9 млн рублей. Победителем аукциона было признано ООО ТПК «ЯКК», снизившее цену на 12%. 12 сентября 2019 года c компанией заключили муниципальный контракт.

Однако, по предварительным данным, ООО ТПК «ЯКК» приступило к выполнению работ до заключения контракта. Более того, антимонопольщики располагают документами, согласно которым подрядчик еще за 2 месяца до объявления конкурса и за три месяца до заключения контракта знал, что будет заниматься этой работой.

«Указанное может свидетельствовать о наличии признаков антиконкурентного соглашения между управлением дорожного хозяйства и ЯКК, создания необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту», – заявляют в УФАС.

Первое заседание по делу назначено на 29 июля.

Отметим, что глава города Наталья Котова буквально через пару недель после заключения контракта – в конце сентября побывала на южной стороне набережной, чтобы лично проверить уже сделанную работу. И даже велела ее переделать. Но ее подчиненные претензионную работу начали только в апреле, а подрядчик приступил к переделке только в середине июля.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.07.20

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