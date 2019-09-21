«И вот это действительно страшно»: в Челябинске завершили первый этап реконструкции набережной (ФОТО)

В Челябинске закончили благоустройство южной части набережной реки Миасс на участке от улицы Кирова до улицы Красной. Без преувеличения можно сказать, что такого результата реконструкции в городе еще не видели.

«Новый День» уже рассказывал о гранитном ограждении: любоваться рекой в начале Троицкого моста смогут только люди с ростом выше среднего. Следующим сюрпризом стал гранитный тротуар. Смотрите сами:

Здесь и далее фото «Челябинский урбанист»

«Я испытал двойное чувство: сильное разочарование от того, что разучились даже класть плитку, и радость от понимания, что переделывать будут быстрее, чем я рассчитывал, – прокомментировал фотографии Лев Владов. – Челябинцы не избалованы. Мы радуемся, когда просто нет грязи, какая уж там красота. Но в гранитном тротуаре красота – симптом здоровья и долголетия. Халтурная работа по укладке дорогущего гранита приведёт к печальным последствиям довольно быстро».

Мало того, что люди будут спотыкаться о неровные стыки, в щелях будет скапливаться влага – если плитку не вспучит зимой, то весной уж точно

Общественник предлагает выяснить, сколько потратили на набережную (цифры так нигде и не появились); кто из руководителей управления дорожного хозяйства лично ответственен за результат работ (набережная находится на балансе этого ведомства; найти, наконец, проект и узнать его разработчика (есть все основания полагать, что проекта не существует).

Люки – это особая гордость челябинских дорожников. Они то возвышаются над землей, то располагаются на дне ямы, то вот так вот причудливо оформлены

«С одной стороны, чем хуже будет результат, тем быстрее у дорожников отберут бюджеты на благоустройство, что, несомненно, благотворно подействует на Челябинск в целом. С другой – есть риск того, что городские власти не будут видеть в развалившемся гранитном тротуаре проблему, – считает Владов. – И вот это действительно страшно, потому что практика последних десяти лет показала, что такое без проблем возможно. А горожане всё равно проголосуют как надо, так как не привыкли вникать».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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