Нет пределов озабориванию: на набережной в центре Челябинска возвели гранитную стену (ФОТО)

Жителей Челябинска возмутило «благоустройство» набережной реки Миасс, отгородившее горожан от водоема.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», урбанисты решили «примерить» новое «одеяние» набережной реки Миасс, благоустройство которой провели власти Калининского района Челябинска в рамках реализации национального проекта «Городская комфортная среда».

Напомним, общественники и ранее критиковали проект преображения набережной, в том числе из-за планов установки слишком высокого ограждения. Но реальность настолько превзошла опасения горожан, что они решили продемонстрировать наглядно, какой «подарок» приготовили челябинцам и гостям города районные власти, озабоченные не столько комфортом жителей, сколько стремлением побыстрее освоить бюджет.

На страницах сообщества «Челябинский урбанист» в социальных сетях появилась серия фотографий с комментариями. «Вместо тысячи слов сделал для вас комикс. Нужно улыбнуться, а потом вежливо попросить чиновников переделать все заново», – сопроводил публикацию координатор инициативной группы Лев Владов.

Фото: «Челябинский урбанист»

Фото, действительно, говорящие. Особенно после того, как становится известен рост девушек. «Я сначала предположила, что высота ограждения немного высоковата, но потом я узнала, что у девушки рост 178 см! А это уже получается, что вокруг реки забор поставили! Это трэш!» – возмущается одна из горожанок.

«Широта души за наш счет – это очень сильно. Хочется спросить: а что парапеты такие широкие? Тоже от щедрот народного бюджета? Кто-нибудь проверял, сколько стоит вполовину уже, вполовину ниже и сколько стоит не делать ограждение совсем?» – задается вопросом другая челябинка.

Впрочем, какие-никакие позитивные стороны некоторые участники обсуждения все же нашли. «Зато бутылку и стаканы хорошо ставить», – саркастично заметил один из горожан. «Это хорошая и длинная барная стойка», – соглашается с ним челябинка. Предполагая при этом, что на проектировщике в данном случае могли и вовсе сэкономить.

Но шутки шутками, а в будущем ограждение может принести и более серьезные неприятности, отмечают челябинцы. «Детей будут поднимать наверх посмотреть на речку, а те будут падать вниз. И хорошо, если в сторону родителей», – предупреждает один из горожан.

Кстати, претензии челябинцев вызывает не только ограждение. «Мы на экскурсии с Латышевым обошли всю набережную: филармония – органный зал – торговый центр – дворец спорта – исторический музей. Мне там все не понравилось – и проект (благоустройства), и его претворение в жизнь! Вы скажете, что благоустройство набережной еще не завершено. Но то качество работ, которое мы увидели, можно назвать одним словом – убожество! Материалы, которые там используются, – дешевка, все делается сикось-накось, деревья, высаженные вместо вырубленных, уже сохнут, пластиковые кашпо – это какое-то недоразумение (сколько они прослужат?), «брусчатка» – просто жуть – и сама она убогая, и положена позорно. Вот совсем нечему порадоваться и нечего похвалить!» – возмущается горожанка.

Отметим, объясняя, зачем на набережной нужно гранитное ограждение, чиновники заявляли, что выходы к воде не предусмотрены первоначальным проектом, и чтобы их оборудовать пришлось бы ломать основание набережной, чего делать никто не собирался. Но никто так и не объяснил, заем понадобилось возводить между людьми и рекой бетонную стену.

Ограждения такой высоты чиновникам показалось недостаточно

А такие ограждения им вообще не нравятся – зачем кому-то видеть воду?

«Возможно, такой забор сделали с прицелом на будущее – ведь не секрет, что глобальное потепление… Если река Миасс решит поднятья выше критической отметки, Челябинск уже готов!», – рассуждают горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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