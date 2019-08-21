Господа, вы лукавите: заявления чиновников о благоустройстве территории возле челябинской «Родины» вызывает большие сомнения (ФОТО)

Челябинские чиновники обиделись на журналистов и блогеров, раскритиковавших процесс благоустройства набережной реки Миасс.

Как уже сообщал «Новый День», одной стороны реки между улицами Кирова и Красной наращивают гранитное ограждение, с другой – вырубили все деревья. Челябинцы назвали это варварством, некоторые использовали более жесткие выражения.

Чиновники возмутились: мол, творим исключительное благо, а им опять не нравится.

«Итак, у «Родины» спилили деревья. 18 тополей. Возраст каждого дерева 70-75 лет. Цикл жизни тополя 60-80 лет. Проверяйте, гуглите, – заявил пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов. – Тополь и ива – деревья очень хрупкие. Все деревья, которые в последнее время падали в Челябинске на людей или машины, были тополя и ивы.

Во многих городах страны, например, в Самаре и Тюмени посадка новых тополей запрещена. Аллея у Органного зала – место массового скопления людей. Старые тополя – харам. Проектом реконструкции, как похолодает, предусмотрена высадка новых деревьев. Это будут 16 сибирских кедров, 25-летнего возраста и высотой 6 метров (они вечнозелёные, крепкие и живут 500 лет). 5 сосен Веймутова. Не менее красивых, взрослых и живучих. 63 рябины на газоны улицы Кирова у Органного зала и напротив Торгового центра. 405 кустарников.

Устраивается 4 миксбордера (такие большие и очень красивые клумбы из разноцветных и разноплановых растений) общей площадью 800 м2 из 1682 многолетника. Гарантийные обязательства на всё 5 лет».

Через несколько часов ту же историю о 70 -75-летних тополях повторил глава Калининского района Сергей Колесник. На вопрос общественника Льва Владова, как удалось установить возраст деревьев, или их спили просто потому, что они попали под благоустройство, ни Колесник, ни врио главы города Наталья Котова отвечать не захотели, отправив всех любопытствующих в управление экологии.

Но мы решили воспользоваться советом г-на Сафонова и погуглили. И пришли к выводу, что сами чиновники поиском в «интернетах» особо не заморачивались, а ограничились данными из «Википедии» (это о сроке жизни тополя. Кстати, это средняя цифра, а здоровое дерево вполне может дотянуть до 120 -150 лет, о чем в той же статье «Википедии» написано). А если бы заморочились, то нашли бы любопытные фотографии и факты.

Вот, например, мост через реку Миасс в середине 50-х годов:

Здесь и далее фотграфии с сайтов https://chelchel-ru.livejournal.com и https://arhistrazh.livejournal.com

Кинотеатр «Родина» уже построен (его открыли в 1950-м), но никакого благоустройства еще нет и в помине.

И деревьев нет. То есть этим тополям не может быть ни 75, ни 70 лет.

А это уже 60-ые годы:

Вот они – тоненькие вички. В советское время тополя были самым востребованным для озеленения деревом: хорошо приживаются – можно вырастить из веточки – и очень быстро растут: в первые 30 лет жизни тополь может подрастать в год на 1 метр.

По фотографии ниже видно, что в середине 60-х деревья перед «Родиной» только посадили.

Вот любопытное фото: те самые тополя и, если верить чиновникам, им уже лет 25 -30 (время, когда сделан снимок, можно определить по крану и куполу на заднем плане – это идет строительство торгового центра, значит, на фото начало 70-х).

Кстати, такой высоты тополя бывают в возрасте 3 – 5 лет. А в возрасте 25 – 30 лет тополь данного вида превышает 20 метров.

Торговый центр сдали в декабре 1975 года, но старые дома еще не снесли. То есть, разница между первым и вторым фото – несколько лет. Тополя заметно возмужали. Но все равно не 20 метров в высоту.

А так они выглядели накануне сноса.

Иными словами, чиновники попытались скормить горожанам, как они сами любят выражаться, недостоверную информацию. Безусловно, 60 – 50 лет – это тоже немало (хотя во дворах довольно крепко стоят и 70-летние деревья – главное, их правильно обрезать). Но дело в другом: как теперь верить словам чиновников о новых – красивых, взрослых и живучих деревьях. «Единожды солгав…»

Нет, 10 млн рублей (именно в такую сумму, по словам г-на Колесника, обойдет озеленение калининской части набережной), безусловно, будут освоены – в этом, как раз, никто не сомневается. Но вот что горожане получат взамен?

Где потом искать эти 253 крупногабаритных дерева и 1460 кустарников (такие цифры озвучил сегодня на заседании проектного комитета все тот же Колесник).

Ну, посмотрим, посчитаем. «Взрослые и красивые» рябины уже в наличии:

А пока немного общей информации о роли деревьев в промышленном городе.

Парк и скверы нужнее не только для красоты и отдыха. Это, как бы банально ни звучало, легкие города. Деревья задерживают пыль, защищают от вредных веществ, содержащихся в автомобильных и производственных выбросах, поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

И лидером по пользе для окружающей среды является… тополь. Взрослое дерево в возрасте 25-30 лет выделяет в 7 раз больше кислорода, чем такое же хвойное. При этом тополь поглощает из почвы лишнюю влагу, что очень важно, где практически не работают ливневки. А чтобы тополь не доставал всех своим пухом, который, кстати, собирает в воздухе и осаживает на землю взвешенные частицы, нужно либо садить исключительно мужские деревья, либо правильно обрезать.

Зеленым щитом от выбросов могут стать клен, каштан, сирень, шиповник, акация, вяз ( последний удерживает своими широкими листьями в 6 раз больше пыли, чем тополя).

Хвойники обладают антибактериальными свойствами, выделяют в воздух фитонциды. Но этими же свойствами обладают те же тополь, акция, каштан, клен, сирень, а также липа, яблоня, черемуха, береза, ива – все они прекрасно приживаются и растут в Челябинске.

Заметьте: рябины нет ни в первом, ни во втором списке. Она, кончено, тоже полезная – может ионизировать воздух. Но в таком виде, как ее высадили у «Родины», от дерева нет никакого толка. Разве что, в следующем году часть из этих чахлых посадок придется заменить, а ,значит, снова будет повод «освоить» деньги.

Челябинск, Светлана Намская

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