Полиция заинтересовалась главой Калининского района Челябинска Сергеем Колесником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужило обращение депутата районного Совета Елены Вахтиной с просьбой проверить, были ли нарушения при проведении благоустройства скверу у органного зала «Родина». Напомним, в конце лета – начале осени спилили 18 тополей. Чиновники заявили, что деревья были старыми и больными. Потом выяснилось, что не таким уж и старыми и вполне здоровыми. Но чиновникам нужно было освоить деньги, выделенные на благоустройство, и они решили заменить тополя на кедры, которые выделяют в 7 раз меньше кислорода.

Елена Вахтина обратилась в прокуратуру, оттуда дело передали в полицию. Начальнику Калининского отдела УМВД поручено провести проверку действий главы района.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.01.20

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