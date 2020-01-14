российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 января 2020, 12:47 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Полиция заинтересовалась главой Калининского района Челябинска

Полиция заинтересовалась главой Калининского района Челябинска Сергеем Колесником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужило обращение депутата районного Совета Елены Вахтиной с просьбой проверить, были ли нарушения при проведении благоустройства скверу у органного зала «Родина». Напомним, в конце лета – начале осени спилили 18 тополей. Чиновники заявили, что деревья были старыми и больными. Потом выяснилось, что не таким уж и старыми и вполне здоровыми. Но чиновникам нужно было освоить деньги, выделенные на благоустройство, и они решили заменить тополя на кедры, которые выделяют в 7 раз меньше кислорода.

Елена Вахтина обратилась в прокуратуру, оттуда дело передали в полицию. Начальнику Калининского отдела УМВД поручено провести проверку действий главы района.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.01.20

Южноуральцы массово жалуются на грязную воду в кранах. / В Челябинске объяснили, почему позеленел снег. / Россияне забыли забрать из МФЦ 700 тысяч документов на недвижимость. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Господа, вы лукавите: заявления чиновников о благоустройстве территории возле челябинской «Родины» вызывает большие сомнения (ФОТО)

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,