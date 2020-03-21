Александр Егоров: Подход к озеленению в Челябинске меняется в корне

Администрация Челябинска объявила тендер на озеленение городского центра. В текущем году на эти цели планируют потратить 122 миллиона рублей. Работы должны начаться в апреле и завершиться к 30 ноября.

Вице-мэр по городской среде Александр Егоров рассказал РИА «Новый День», что подход к озеленению в городе меняется в корне.

Александр Егоров: Я видел фотографии, каким Челябинск был 20 лет назад: это был зеленый город – просто супер. И какой он стал сейчас… Невозможно пройти, ни деревьев… Ничего… Сплошные диагональные парковки перекрывают улицы… В общем, это ужас. Нужны кардинальные изменения: от благоустройства точечных пространств переходим к благоустройству улиц.

Первое, с чего мы начнем – цветники, так называемые картофельные поля. Мы хотим перейти от высадки цветов, которые цветут два, может быть, три месяц в году, к многолетникам.

Новый День: Все-таки многолетники… Так много спорили по этому поводу…

Александр Егоров: Да. Это очень, очень сложно будет сделать. Потому что, с одной стороны, нужны опытные специалисты, которые будут их содержать, обслуживать. С другой стороны, идет сопротивление со стороны сотрудников, которые всю жизнь занимались цветочками…

Ты к ним приходишь, они достают такую папочку с альбомами и говорят: «Вот в этом году мы такую клумбу делали…» Ты говоришь: «Давайте уже переходить к нормальным многолетникам». А они: «Ну, как же… Красиво же!». То есть, это сложный период, но мы его пройдём.

Мы уже выбрали несколько клумб в каждом районе и собираемся в этом году высадить многолетники. Переход будет постепенным. Сразу заменить невозможно: они просто погибнут, потому что пока их никто не сможет обслуживать.

Второй момент: часть клумб в каждом районе мы планируем закрыть камушками – выложить из них узоры. Все дизайнерские решения согласованны с новым главным архитектором, сейчас проведем конкурс и будем обустраивать.

Новый День: У нас очень грязный город – и зимой, и летом. Сейчас снег сойдет, все обочины высохнут, и снова полетит пыль. Не поднимался вопрос, чтобы хотя бы вдоль гостевых маршрутов засеять весь открытый грунт травой?

Александр Егоров: Сейчас проведен анализ 28 улиц – основных гостевых маршрутов. Наметили план, посчитали. Понятно дело, получились огромные суммы. Поэтому пока будем какие-то приоритеты выбирать: где-то откажемся от газона, где-то от кустарника, потому что у нас основная цель – это высадить крупномерные деревья. Чтобы не вот эти палочки маленькие торчали, а полноценные деревья – по 4 метра, не меньше – появились в городе. В этом году запланирована высадка 3 тысяч деревьев.

Отдельная важная история – прямо специфическая – это проспект Ленина. Точнее, разделительная полоса на проспекте. Мы планируем там высадить яблони. Это будет вау-эффект, потому что преобразит улицу полностью.

Новый День: Еще какие деревья среди этих трех тысяч будут? Вопрос для города не праздный.

Александр Егоров: Ивы, рябины, клены, вязы, лиственницы… Будем смотреть, какие деревья на улице. Чтобы не получилось так, что у нас растут клены, а рядом сажаем елки.

Новый День: У нас, в основном, тополя…

Александр Егоров: Нет, тополя мы вообще не планируем сажать.

Новый День: Тополя они, да, пухом раздражают. Но они же и рекордсмены по очистке воздуха. И при этом поглощают лишнюю влагу из почвы, что очень важно для города, где практически не работают ливневки. То есть, для челябинской земли и челябинского воздуха это дерево незаменимое. И, с одной стороны, когда половина населения астматики и аллергики, тополь с его пухом – это большая проблема, с другой, если убрать все тополя, мы тут задохнемся.

Александр Егоров: А у нас нет такой задачи – целенаправленно убрать тополя. Есть отдельная программа по сокращению санитарной обрезки. В конкурсах на обрезку выигрывают фирмы, которые не умеют это делать, и они срубают дерево под корень.

Это началось после того, как в 2014-м году отменили лицензию на обрезку, теперь по всей стране такая проблема. Мы берем этот вопрос полностью на контроль. Всех уже предупредили, что обрезки можно проводить только в присутствии специалистов, дендрологов, которые покажут, какие ветки у каждого типа деревьев можно обрезать, а какие нет.

Мы уже провели мастер-класс в школах: дендрологи рассказали, как правильно обрезать деревья. И еще планируем сделать показательную обрезку – пригласим журналистов, и покажем, как нужно и как не нужно, чтобы подрядчики все это видели и одни пеньки больше не оставляли.

Новый День: Не совсем понятно, почему в школах это провели…

Александр Егоров: Потому что есть разные распорядители бюджетных средств. Комитет дорожного хозяйства заказывает обрезку вдоль улиц, районы заказывают на своих территориях – в скверах, перед администрациями и так далее, школы – на своих.

Поэтому, когда увидите, что дерево обкорнали, глупо сразу писать, что это Егоров или Котова режут деревья. Нужно разбираться в каждом случае отдельно. Где-то директор школы ответственность несет, где-то – глава района, где-то – комитет дорожного хозяйства.

В этом году мы поправили техническое задание, описали четче процедуру обрезки, чтобы у той организации, которая победит на конкурсе, было меньше возможностей испортить дерево.

Новый День: У нас в последние два года так благоустройством увлеклись, что порою действуют прямо наотмашь: то почти все деревья снесут, чтобы дорожки в сквере проложить, то все в асфальт закатают. Вы уже придумали схему контроля, чтобы эти самые распорядители бюджетных средств, стремясь освоить бюджет, не делали хуже? А то ведь все шишки на вас полетят… Теперь уже вы будете во всем виноваты.

Александр Егоров: Сейчас по деревьям всем дана команда не срезать ничего лишнего вообще. Чтобы не было такого безобразия… И лишнее дерево нельзя будет срезать. Сейчас этому пристальное внимание уделяется, и всем распорядителям бюджетных средств поручено за этим следить.

Но есть другая проблема. Существует так называемая компенсационная высадка… Дело в том, что управление экологии не может запретить рубить деревья. То есть, если кто-то на своей земле хочет построить дом или что-то еще, он просто берет и вырубает. И уже потом приносит уведомление в управлении экологии, а там ему не могут отказать, потому что он пишет: «Вот у меня компенсационная высадка, я где-то там – на другой стороне города, или в парке, в лесу высажу пять елок». Я хочу попытаться увеличить компенсации, чтобы им было сложнее вырубать. И чтобы компенсационные деревья были не маленькими стеблями, веточками, а чтобы они были соразмерны, как минимум, с крупными деревьями. Потому что они вырубают дерево, которому 50 лет, а сажают прутик, который стоит копейки, – скажем, 5 тысяч рублей, а крупное дерево стоит в несколько раз больше.

И я хочу разобраться, где этот коэффициент сидит, чтобы его повысить.

Новый День: Еще было бы хорошо рассказать горожанам, где вообще производятся эти компенсационные высадки. Потому что все всегда говорят, что они это сделали, но никто никогда новых деревьев не видел… Ну, за исключением Алого Поля и набережной возле «Родины», где крупные деревья снесли и воткнули несколько дохлых саженцев.

Александр Егоров: Вот в этом году подход будет совершенно другой… Наши 3 тысячи деревьев будет сложно не заметить.

Новый День: Кстати, в городе проводилась оценка зеленых насаждений?

Александр Егоров: Именно зеленых насаждений?

Новый День: Да. Площади, состояние…

Александр Егоров: Нет, насколько знаю, такая работа не проводилась.

Новый День: Собираетесь?

Александр Егоров: Было такое предложение, вот буквально на днях… Пока не знаю, как к этому подходить. Это многие предлагают, но пока не понимают люди, какой это объем информации и как его дальше использовать.

Новый День: А как проводить озеленение города, если нет такой оценки?

Александр Егоров: Я все-таки хочу в первую очередь преобразить улицы – те, где раньше были деревья, а теперь нет. Хочу начать именно с этого.

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Челябинск, Оксана Азарова, Евгений Полак, Николай Бутов

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