Под предлогом благоустройства: в центре Челябинска опять собираются вырубить сквер

Жители Челябинска опасаются, что будет уничтожен сквер напротив дома №21 по улице Воровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сквер уже покушались строители: в декабре 2017 года вокруг него чуть ли не за одну ночь вырос строительный забор: там собирались построить 16-этажный жилой дом. Однако горожане возмутились, прокуратура выявили на данном участке нарушения, и в феврале текущего суд признал планируемое строительство незаконным и постановил забор снести. Через некоторое время два депутата Госдумы от Челябинской области и партии «Единая Россия» (каждый в отдельности) попытались приписать эту победу себе.

Не исключено, что назревающий скандал тоже будет использован каким-нибудь депутатом или кандидатом на депутатский мандат. А пока горожане всерьез обеспокоены судьбой сквера.

Фотографии деревьев, помеченных красными крестами появились в соцсетях в выходные.

«По адресу Воровского – 21, похоже, собрались вырубать деревья! Очень много деревьев помечено красным крестом! Судя по проекту, там будут рябины, яблони и асфальт! Место очень загазовано автотранспортом, я не думаю, что там выживут саженцы яблонь и рябин! К тому же красным крестом помечены очень высокие деревья, которые дают городу кислорода гораздо больше чем саженец», – пишут горожане в соцсетях.

«Там были нормальные дорожки. Можно, конечно, было их подновить. Но зачем делать новый, лысый сквер, вырубив почти все деревья, действительно дающие тень и зелень??? Деньги освоить лишь бы куда? Или подготовить под застройку?»

«В Москве 34% территории – парки и скверы. А в Челябинске никто не знает этой цифры, это закрытая информация. Я думаю, потому что количество насаждений давно никаким санпинам не соответствует, и занимаются уничтожением зелени люди профнепригодные. На уровне «ой, от тополя пух, срубить его на фиг» или чтобы построить что-то, что край как захотелось какому-нибудь бизнесмену».

«Проект – срубить нормальные, функциональные деревья и высадить вдоль 6 полос выхлопов яблони и рябины!!! Тот же тополь забирает 50 кг загрязняющих веществ, по этой причине их и сажают вдоль дорог, а сколько забирает яблоня? Рассчитано это дерево на близость к трассе?»

Отметим, сквер, о котором идет речь, расположен на одном из самых напряженных перекрестков Челябинска – Свердловского проспекта и улицы Воровского. Там действительно наблюдается весьма интенсивное движение в любое время суток.

Челябинск, Павел Зварзин

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