Депутаты Госдумы не поделили плоды чужой победы

Вокруг незаконной уплотнительной застройки в центре Челябинска разыгрался нешуточный политический скандал.

Как уже сообщал «Новый День», противостояние между жителями домов №17, №19, №21, №21-«а» и №23-«а» по улице Воровского началось в декабре 2017 года, когда вокруг небольшого скверика в центре Челябинска чуть ли не за одну ночь вырос строительный забор. Оказалось, в этом месте строительная компания «Диггер» арендовала участок в 2,5 тысячи квадратных метров.

Арендовала давно, еще в 2015 году, но мало кто на это обратил внимание, так как никаких действий на участке не предпринималось. И вдруг в конце 2017 года застройщик решил резко начать возведение 16-этажного жилого дома. Это стало неприятным сюрпризом для обитателей окрестных домов. Челябинцы вышли, чтобы помешать строительству.

Противостояние длилось несколько месяцев. Горожане жаловались в СМИ и мэрию, писали в прокуратуру. В итоге выяснилось, что разрешение на строительство компания «Диггер» так и не получила. Об этом в конце декабря открыто заявил председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев. Известив попутно горожан, что мэрия также направила информацию о происходящем на спорном пятачке в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что срок аренды участка истекает в декабре 2018 года (отсюда, видимо, и спешка, с которой застройщик пытался начать строительство), разрешения на строительство до сих пор не получено. Прокуратура Советского района объявила гендиректору компании предостережение о недопустимости начала строительства и вырубки деревьев без соответствующих документов.

Кроме того, представители Росреестра провели обследование местности и выяснили, что при установке бетонного ограждения застройщик вышел за границы арендованного участка, самовольно заняв 67 квадратных метров прилегающей территории. В отношении нарушителя возбудили административное дело по статье 7.1 КоАП Р – «Использование земельного участка без правоустанавливающих документов».

В ООО «Диггер» выразили готовность сдвинуть ограждение. Однако получить разрешение на строительство это им не помогло. После шумихи, поднявшей в прессе, городским властям не оставалось ничего, кроме как встать на сторону жителей окрестных домов, сделав вид, что мэрия всегда была против уплотнительной застройки и, вообще, в сложившейся ситуации виноваты прежние властители. Последнее объяснение г-н Тефтелев любил повторять при каждом подобном случае. Вот только договор об аренде земельного участка был подписан уже тогда, когда градоначальником стал он.

Так или иначе, мэрия Челябинска подала в арбитражный суд иск о признании строительства жилого дома незаконным и в октябре процесс выиграла. Застройщик, понятное дело, с таким исходом не согласился, решение обжаловал, но месяц назад суд отказал в удовлетворении жалобы.

Однако параллельно свою игру вели депутаты Государственной Думы от Челябинской области. Точнее, поначалу – один депутат: представитель «Единой России» Анатолий Литовченко, в чей избирательный округ входит мятежная территория. Правда, подключился к процессу парламентарий почему-то только в марте 2018 года – через 4 месяца после возникновения конфликта и, что интересно, через месяц после четкого заявления прокуратуры о незаконности строительства.

Сам г-н Литовченко объясняет это тем, что именно в марте к нему обратились жители окружающих потенциальную стройку домов. Возможно, это и так. Обеспокоенные продолжающим стоять забором челябинцы, действительно, могли обратиться к депутату, представляющему их округ в Госдуме только в марте. Но почему сам парламентарий не обратил внимания на столь громкий скандал и не вступился за своих избирателей?

Дальше – больше. Судебные тяжбы закончились еще в январе нынешнего года. А заявить о победе видный «единоросс» решил почему-то через месяц: 22 февраля на сайте «Единой России» появилась публикация под скромным заголовком «Анатолий Литовченко помог жителям Челябинска отстоять сквер, которому угрожала уплотнительная застройка». Первый абзац публикации гласил: «Челябинцам удалось отстоять сквер от уплотнительной застройки. 16-этажного дома в центре города не будет – в скором времени начнется демонтаж бетонного забора. Отстоять территорию помог депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Анатолий Литовченко». Из публикации следует, что именно после активных действий депутата к делу подключилась прокуратура. Которая, напомним, еще в феврале 2018-го (то есть за месяц до того, как о проблеме узнал Литовченко) уже отчиталась о выявленных нарушениях и предпринятых мерах.

А занялась она этой стройкой и вовсе в декабре 2017 – это следует из ответа представителей администрации города Общественному совету при мэрии (видимо, такой же ответ получил и Литовченко на свой запрос, сделанный уже в 2018 году).

Неделю спустя после триумфального заявления г-на Литовченко у злополучного (и пока еще не демонтированного) забора объявился другой видный «единоросс» – Владимир Бурматов. После чего в прессе появляется публикация «Челябинцы добились отмены стройки на месте сквера по улице Воровского. Помощь жителям города оказал депутат Госдумы Владимир Бурматов». Из которой следует, что главный эколог Госдумы возглавил массовую борьбу во второй половине 2018 года, а до этого, якобы, никто палец о палец не ударил.

Остается теперь только гадать: кто же реально помог челябинцам отстоять сквер от незаконной застройки.

Впрочем, главное, чтобы сохранить сквер все-таки удалось. Ведь строительный забор-то еще стоит.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.19

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