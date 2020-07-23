Вздрогнули: южноуральский губернатор объявил новый «великий поход»

В Челябинской области объявили новую масштабную борьбу – на этот раз с «наливайками».

«Для многих жителей многоквартирных домов настоящей проблемой стало наличие так называемых «наливаек». Эти места превратились в распивочные, сборище асоциальных элементов. Мы соответствующее решение принимали, есть федеральный закон, который запрещает наличие таких «наливаек» в жилых многоквартирных домах. Коллеги, в данном случае обращаюсь к главам муниципалитетов, необходимо провести анализ и оценку мест, где эта проблема существует и немедленно ее решить», – заявил сегодня губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение на региональном уровне принимали еще в апреле, а соответствующий федеральный закон вступил в силу 5 мая, но с тех пор на Южном Урале ничего не изменилось: наливайки по-прежнему работают.

Поэтому велик риск, что и этот «великий поход» закончится тем же, чем запрет на торговлю спиртным по ночам: горячительное можно купить в круглосуточных магазинах в любое время, а торговые точки с ограниченным режимом работы продолжают функционировать и после официального закрытия. Зачастую это происходит под носом у чиновников и правоохранительных органов.

Надежда, как всегда, только на выборы: не исключено, что несколько особо «наглых» точек показательно закроют, а представители участвующих в выборах партий наперебой будут заявлять, что сделано это исключительно по их инициативе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.07.20

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