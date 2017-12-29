В Центре Челябинска строители незаконно захватили землю

В центре Челябинска попытались незаконно захватить землю, чтобы возвести очередную высотку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре скандала оказался небольшой сквер на улице Воровского напротив городской клинической больницы №1 – там вознамерились построить 16-этажный дом. В начале декабря на этой территории начали возводить забор, появилась строительная техника. Возмущенным горожанам строители ответили, что у них есть все необходимые документы.

Однако оказалось, что работы у дома №21 по улице Воровского начались незаконно, разрешения на застройку этого участка никто не выдавал. Информация а самозахвате земли передана в прокуратуру.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.12.17

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