Прокуратура возбудила дело из-за скандальной стройки в центре Челябинска

В Челябинске строителям 16-этажного дома грозит штраф за самовольный захват территории сквера.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры региона, проведена проверка информации о строительстве многоквартирного дома на перекрестке улицы Воровского и Свердловского проспекта. Установлено, что собственником объекта незавершенного строительства со степенью готовности 2% (свайное поле) является ООО «Диггер». В 2015 году компания заключила договор аренды земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Срок соглашения истекает в декабре текущего года, при этом разрешения на строительство дома повышенной этажности фирма не получила.

В конце прошлого года строители приступили к возведению объекта, по периметру огородив участок забором. Это вызвало негодование местных жителей, заявивших, что дом строится на месте существующего сквера.

Прокуратура Советского района объявила гендиректору компании предостережение о недопустимости начала строительства и вырубки деревьев без соответствующих документов.

Кроме того, представители Росреестра провели обследование местности и выяснили, что при установке бетонного ограждения застройщик вышел за границы арендованного участка, самовольно заняв 67 квадратных метров прилегающей территории. В отношении нарушителя возбудили административное дело по статье 7.1 КоАП Р – «Использование земельного участка без правоустанавливающих документов». Решение по указанному административному делу в настоящий момент не принято.

Ко всему прочему, гендиректору фирмы внесено представление об устранении допущенных нарушений земельного законодательства. Уже известно, что «Диггер» намерен сдвинуть забор, продолжив стройку на арендованной у мэрии площадке.

Челябинск, Юлия Димова

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