Мой серый Челябинск: всё не станет опять голубым и зеленым… / Авторская колонка Элеоноры Шниперсон

Публикации за 28.04.17

В эти предвосхитительные дни, когда чахлая травка хорошеет (т.е. зеленеет) день ото дня и неумолимо набухают почки на редких в нынешнем челябинском ландшафте дендрологических представителях, особенно ясно осознаю: и в этом мае родной город опять не станет таким же упоительно растительным и кислородным, как в дни детства нашего поколения (40+) и тех, кому сейчас 50, 60 и 70 с хвостиком.

Еще в серые 70-е, сомнительные 80-е и разгромные 90-е годы прошлого века пермяки и свердловчане, впервые попадая в Челябинск, ахали: какой зеленый город!

Посмотрите: вот это фото (начала 70-х) зеленющего квартала вблизи дома (красно – кирпичного цвета) по проспекту Ленина, 62, что даже сейчас иногда называют « Золотым ключиком» (многие десятилетия в нем находился фирменный «конфетный» магазин, названный в честь главного мема советской детской литературы). Квартальчика, где сейчас от всей этой, исторической, между прочим, кущи осталось несколько умирающих, изувеченных сначала асфальтовым, а позднее плиточным «гипсом» патриархов плюс капелька уцелевших в «дорожной революции» относительно молодых лип.

Дом этот за пару десятилетий до Великой Отечественной был построен для челябинских «банкиров» – банковских совслужащих, свезенных в столицу Южного Урала в пору начала «индустриальной горячки» – для сведения дебета и кредита промышленного бума. Первые деревья – потом знаменитая черемуха, какого-то удивительного сорта «рязанская» сирень (многие из банковских «мигрантов» были родом из тамошних Спасска и Спас- Клепиков, дикая вишня (с дивным цветением по весне и изобильными ягодками по осени), кусты белой ароматной акации (неистощимый по августу источник свистулек), неистребимый карагач, тополя и пр. жители дома высаживали сами – по выходным вместе с детьми- школьниками и родителями (иждивенцами или первыми советскими пенсионерами).

Уже к 1941-му здесь был чудесный всех оттенков зеленого парадиз. Особенно роскошно благоухал этот разросшийся и постоянно пополняемый jardin public в середине мая – начале июня. Да и потом озонировал и ароматизировал атмосферу, словно дом со всеми его обитателями находился в Южной Америке, а не в отравляемом промышленными выбросами южноуральском городке. Тогда на проспект выходили все так называемые «парадные» дОма (нынешние внутридворовые входы в подъезды стали основными в конце 1970-х).

В тени подрастающих деревьев на добротных лавочках грелись «домовые» бабушки, внимательно следившие за исчезающими в розовых «космеических» (кто сейчас помнит о милом цветке «космея», что полвека назад рос во всех дворовых палисадниках?!) внуками – «индейцами» или копошащимися в песочнице внучками- «кулинарками».

И в войну, когда почти все взрослые мужчины ушли на фронт ( вернулись единицы), и состав жильцов пополнился – разросся эвакуированными со всех концов СССР (многие таки остались в этом доме, так сказать, на ПМЖ), садик этот для всех обитателей Ленина-62 оставался единственным островком нормальности, растительной красоты и прежней мирной жизни. После тяжеленной работы они обязательно ухаживали за этим оазисом и вдыхали запахи счастливой довоенной эпохи, что до мая 45-го казалась потерянной навсегда.

И именно в этом саду плакали горькими и счастливыми слезами вдовы Ленина-62 в теплый и солнечный день 9 мая 1945-го года – на деревьях уже проклёвывались слезинки листочков, а бодрая травка освежила палисадники.

Лет через десять после войны палисадник огородили симпатичной решеткой из каслинского литья – ее не очень отчетливо, но видно на фото.

Деревья становились все мощнее, на клумбах цвели львиный зев и душистый горошек. Позднее появились анютины глазки и петунии.

В песочнице уже строили крепости и замки, делали «секретики» и пекли куличики дети довоенных «индейцев» и «кухарок», потом – их дети…

Но постепенно городские мыслители и деятели стали разрушать сад. Сначала исчезла решетка, тогдашний челябинский «тефтелев» заметил: чай, не Летний сад, у нас вон даже в городке МВД нет такой решетки… Ноу коммент, как говорят басурмане.

Потом парадные заколотили – жители стали пользоваться только «черным» ходом, потому что на стороне парадных открыли магазины.

Ради этого вырубили вишню, потом – сиреневую чащу, проложили к этим общественным учреждениям страшные асфальтовые дорожки. Ну, и пошло – поехало…

Еще в конце 90-х – начале 2000-х у дома оставался маленький тенистый островок, теперь нет и его

Одновременно с этим, у соседнего дома – здания Публичной библиотеки – перестали высаживать розы. Местные, пахнущие круче самой дорогой формулы Герлена с Живанши, те, что долго цвели и красиво отцветали.

Теперь так: июнь 2016

Разумеется, это не единственный случай разрушения палисадников и клумб, что жители старого Челябинска сами посадили, вырастили, за которыми ухаживали поколениями.

Есть и другие примеры – например, в доме по Ленина-11, выстроенном уже после войны, тополя – во внутреннем дворе уже давно переросли дом, но их никто не спешит облагородить, дабы они и дальше помогали обитателям дома дышать и вообще радовали глаз. Напротив, уже много лет в любую бурю они потенциально опасны…

Аналогичная ситуация со многими старыми дворами Тракторозавоского и Металлургического районов: «исторические» палисадники секвестированы, разросшиеся исполины – не облагорожены…. Как жить???? Скажите, ну, кому от этого стало лучше? Дышать трудно, глаз кинуть не на что – город-то не Мюнхен, даже не Москва…

Ради чего уничтожена эта полезная милота, выпестованная горожанами без участия и финансов городской и прочей власти? Ради стоянок авто?

Да был бы этот Дубровский хоть на четверть крут так, как он себя позиционирует, он бы давно уже волевым решением обязал всех владельцев авто ставить личный транспорт на стоянки, которые бы построили в том объеме и виде, что требуется Челябинску, по его же губернаторскому распоряжению.

Да, последние четверть века население активно «пересаживали» на личный транспорт, при этом уничтожив культуру общественных перевозок и не создав приемлемых условий (дорого) – стоянок, адекватного автосервиса и пр – для цивилизованного использования личных машин.

Ну, так пусть власть работает над ошибками: ужесточает нормы для парковки, вводит ограничения для движения транспорта по ряду улиц; развивает систему гортранса, модернизирует всю транспортную модель. Решили же челябинские инженеры в ответ на заявление Минэко, что «40% загрязнения воздуха составляют выхлопы автотрнспорта» создать электрический грузовик! Мол, «если на заводы мы пока повлиять не можем, то изменить ситуацию с транспортом вполне в силах общества». Что власти-то мешает помочь в реализации этого экологически благородного замысла?

Не говоря уж о том, что город нужно как-то разумно озеленить.

Странное у нас государство. Вон, Голландия – каждая пядь веками отвоёвывается у моря. Горе, маета, а не земля. Но у них красиво, ухожено. А у нас – свинство повсеместное. При этом данные, да хоть у того же Южного Урала потрясающие: голландцам, немцам и «прочим шведам» и не снилось – одна синь чего стоит, круче, чем на Борнео, каждое слово у Татьяничевой правда:

Когда говорят о России,

Я вижу свой синий Урал.

Как девочки,

Сосны босые

Сбегают с подоблачных скал.

В лугах,

На ковровых просторах,

Среди плодоносных полей

Лежат голубые озёра

Осколками древних морей.

Но правда эта 70-летней давности. А сейчас: синь убита смогом, сосны – покрытые грязью бабушки…

Обидно. И настроение поэтому какое-то грязно-весеннее. Вполне логично, впрочем, сменившее грязно-зимнее, и, боюсь, не за горами – душно-летнее…

И в лучшее будущее мало веры. Вот, например, когда в процессе подготовки к планируемым международным мероприятиям власти решили подправить жуткий облик города и объявили конкурс на новые аэропорт, набережную и конгресс- центр, мне – неспециалисту, но жителю несколько вариантов пришлись по душе: небанальные.

Но я не верю, что выберут именно их. Выберут даже не то, что подешевле. А то, что привычнее, т. е скучное, пресное, никакое. А нам – для придания некоего эстетического и прочего импульсов требуется нечто дерзкое, если хотите – вызывающее (удивление, восторг или недоумение – неважно). Если к этому добавить уничтожение помойки в центре города, строительство новых очистных, решение Коркинской проблемы – да я сама пойду сеять по дворовым пустошам космею: красиво и надолго, растение- то самоопыляющееся…

А пока центр города выглядит так: улицу Красную впору переименовать в улицу Серую

Челябинск, Элеонора Шниперсон, Евгений Полак

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