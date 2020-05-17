Живые и мертвые: чиновники раскрыли секрет выбраковки деревьев в центре Челябинска (ФОТО, ВИДЕО)

Деревья умерли, стали опасны и не распустились. Так в мэрии Челябинска объяснили снос лип на проспекте Ленина.

Как уже сообщал «Новый День», вчера в городе разгорелся очередной скандал: горожане возмутились тем, что на главном челябинском бульваре снесли часть лип. Эти деревья считались одной из достопримечательностей проспекта Ленина. Чиновники сначала заявили, что все убранные растения были больны и находились в аварийном состоянии. Всего под «нож» пустили 80 деревьев.

Максим Куляшов: Еще в марте стало понятно, что их нужно сносить

Правда, потом оказалось, что у лип был шанс, но они им не воспользовались

Александр Егоров: Они не распустились

Внизу: нераспустившиеся деревья (фото Надежды Вертяховской).

Завтра там должны стоять новые

Это деревце тоже снесут, несмотря на то, что оно не только распустилось, но и буйно зеленеет: само дерево кто-то сломал, но жизнь в нем не прекратилась. «Расти не будет», – констатировали чиновники и решили убрать совсем

Будем справедливы: старые и больные деревья, действительно, нужно убирать. Большинству лип на проспекте Ленина уже лет 40 – 50. Они стоят на одной из самых оживленных городских магистралей: воздух и почву вокруг них благоприятными не назовешь. Постепенная смена зеленых насаждений позволит избежать ситуации, когда проспект внезапно останется вообще без деревьев.

Снизу сухое, сверху – вполне зеленое. Снесут или не снесут?

А это, наоборот: снизу зеленое, сверху сухое. Пощадят или тоже вырубят? Кстати, смотрится дерево очень живописно.

С другой стороны, срок жизни липы мелколистной – около 300 лет. В условиях большого города этот срок сокращается процентов на 30%. Добавим «износ» от отравления металлургической промышленностью…

Но если ситуация в Челябинске настолько тяжела, что жизнь деревьев сокращается в 5 – 6 раз, из города уже нужно срочно эвакуировать население. Или, на худой конец, объяснить, почему погибли все эти деревья – в каждом конкретном случае. Но городские власти этого делать не спешат.

Максим Куляшов заявил, что по каждому снесенному дереву есть заключение специалистов, и даже пообещал подумать над тем, чтобы в дальнейшем заранее сообщать челябинцам, какие деревья и почему готовятся к сносу. Но вот обнародовать заключения специалистов по снесенным вчера деревьям не обещал. И не стал уточнять, сколько денег будет потрачено на это «зеленое обновление».

Чиновники лишь отмечают, что взамен вырубленных высаживаются точно такие же деревья: вместо лип липы, вместо елей – ели, а вместо тополей – тополя, но которые не «пушат».

Позже все же удалось выяснить, что всего в 2020 году на озеленение основных улиц будет направлено 200 миллионов рублей, 98 млн из них – это деньги на проспект Ленина и прилегающие улицы. Более того, первоначальная цена контракта составляла 120 млн рублей, но подрядчик из Санкт-Петербурга взялся выполнить задание за 98 млн. И на сэкономленные деньги будут закуплены деревья и кустарники для других улиц.

А Александр Егоров отметил, что всего в текущем году в Челябинске вместо 700 снесенных деревьев высадят около 1 тысячи 300 плюс кустарники. Что хорошо: высаживаемые в этом году – это не жалкие вички (что активно практиковалось в предыдущие годы), а уже сформировавшиеся деревца 3 – 5 лет и ростом в несколько метров. Что плохо: пока они превратятся в большие деревья с пышными кронами, пройдет лет 10. Все это время в городе будет меньше тени и кислорода, но больше пыли.

Однако более крупные деревья стоят гораздо дороже, да и пересаживать их гораздо сложнее. Плюс в первые годы на новом месте им нужен более дорогостоящий уход. Так что с городскими чиновниками в этом, наверное, можно согласиться: при ограниченном бюджете (почему на столь важный для Челябинска процесс озеленения выделяют такие скромные суммы – это разговор отдельный) лучше меньше (по высоте и возрасту – в разумных пределах, конечно) да больше (по количеству).

Вопрос лишь в том, какая часть из новых посадок выживет в наших условиях. В городской администрации уверяют, что подрядчик ответит за каждое не прижившееся дерево.

Максим Куляшов об обязанностях подрядчика

Посмотрим через год.

Вместе с новыми деревьями на бульваре появятся новые скамейки. Не взамен старых, а в дополнение к ним

А вот кто ответит за дерево, непонятно.

Эта липа на Кировке – еще молодая – уже обречена. По всей видимости, какой-то автомобиль, маневрируя по пешеходной улице, наехал на дерево, да так сильно, что расколол ствол снизу.

Обращаем на это внимание мэрии: возможно, если вовремя вмешаются, специалисты смогут липу спасти.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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