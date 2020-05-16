В центре Челябинска вырубили знаменитые липы

В Челябинске разгорелся новый «зеленый» скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на проспекте Ленина вдоль пешеходного бульвара вырубили липы.

«Это что? Паранойя? Проспект Ленина – 16.05.2020. Вместо того чтобы посадить эти деревья там, где их совсем нет, рубят липы с зеленью и на их место высаживают новые, – написала в фейсбук челябинская общественница Надежда Вертяховская – Рубят от Орленка до Энтузиастов. Может и до Лесопарковой, но мы свернули».

Горожане возмутились:

Вице-мэр по городской среде Александр Егоров заявил, что деревья были больны: «Деревья обследовали в начале года, выявили гнилые. Эти липы заменят молодыми растениями».

Отметим, что челябинские чиновники еще осенью прошлого года заявляли, что на проспекте Ленина находится 51 сухостойная и 6 аварийных лип. И предупреждали, что эти деревья будут сносить.

Но горожан объяснение не удовлетворило. Напомним, в минувшем году чиновники Советского и Калининского районов, вырубая деревья в сквере на улице Воровского и на набережной возле органного зала «Родина», тоже заявляли, что убирают только больные деревья. А потом оказалось, что большинство из уничтоженных растений были здоровыми.

Фото Надежды Вертяховской

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