СКР возбудил уголовное дело по установке игрового комплекса в сквере у ЛА «Трактор»

В отношении чиновников администрации Калининского района Челябинска возбудили уголовное дело о халатности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура направила в СКР материалы проверки по жалобе одного из депутатов Законодательного собрания Челябинской области о нарушениях при заключении и исполнении контракта по поставке игровых конструкций в сквере за ледовой ареной «Трактор».

В ходе проверки выяснилось, что вместо одного игрового комплекса, предусмотренного техническим заданием, в сквере у ЛА «Трактор» исполнитель контракта установил два, соединив их канатным переходом. Уже после этого с администрацией района заключили дополнительное соглашение, изменив первоначальные характеристики игрового комплекса на «улучшенные». При этом требование об установке единого сертифицированного игрового комплекса стоимостью 6,2 миллиона рублей в контракте сохранилось.

Однако в действительности в сквере установили две горки общей стоимостью не более 2,5 миллиона рублей, которые и соединили канатным переходом. При этом сертификата соответствия ГОСТам появившийся таким нехитрым способом комплекс не имел и не мог эксплуатироваться.

Несмотря на все это, чиновники районной администрации приняли выполненные работы и оплатили их в полном объеме в соответствии с контрактом. Причины, побудившие их к этому, теперь выяснят следователи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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