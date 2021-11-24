Прокуратура требует возбудить уголовное дело по скандальному благоустройству сквера у «Трактора»

В Челябинске требуют возбудить уголовное дело после превращения одного дорогого игрового комплекса в два дешевых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура направила в СКР материалы проверки по жалобе депутата Законодательного собрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой о нарушениях при заключении и исполнении контракта по поставке игровых конструкций в сквере за ледовой ареной «Трактор». Об этом парламентарий сообщила на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее депутат потребовала у прокуратуры выяснить, каким образом вместо указанного в техническом задании единого игрового комплекса на месте благоустройства появились два комплекса попроще, соединенные канатным переходом. В итоге, по информации Мухометьяровой, вместо комплекса стоимостью 6,2 миллиона рублей в сквере установили два общей стоимостью 2,1 миллиона рублей.

ой дорогой. В надзорном ведомстве с претензиями парламентария согласились. «Приведенные в обращении доводы о нарушениях нашли свое подтверждение. В этой связи органами прокуратуры главе Калининского района Челябинска внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, в следственный отдел по Калининскому району СУ СК РФ по Челябинской области направлены материалы для организации проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ (сообщение о преступлении). Результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры области», – говорится в ответе надзорного ведомства, опубликованном на странице депутата.

Прокуратура направила материалы своей проверки в СКР с требованием провести по данному факту процессуальную проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту халатности, допущенной чиновниками, принявшими и оплатившими работы, не отвечающие техническому заданию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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